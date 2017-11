Lena Odenthal ermittelt wieder für den SWR Tatort (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Lena Odenthal ermittelt wieder für den SWR Tatort Dreharbeiten zum"Tatort - Vom Himmel hoch" von Tom Bohn mit Ulrike Folkerts und LisaBitterIn Ludwigshafen und Baden-Baden stehen Ulrike Folkerts und LisaBitter bis Mitte Dezember für den neuesten Lena-Odenthal-Tatort "VomHimmel hoch" vor der Kamera. Lena Odenthal und Johanna Sternuntersuchen darin den Mord an einem Psychologen, der aufKriegstraumata spezialisiert war - und damit wirken sich der moderneDrohnenkrieg und seine Folgen auch auf die Ermittlungen derKommissarinnen aus. Tom Bohn schrieb und inszeniert den "Tatort - VomHimmel hoch", in dem in weiteren Rollen Diego Wallraff und CucoWallraff, Lena Drieschner, Beate Maes, Peter Gilbert Cotton, PeterEspeloer und Annalena Schmidt spielen.Ein Anschlag drohtDr. Steinfeld wird erschlagen in seiner Praxis gefunden. DerPsychiater war spezialisiert auf Kriegstraumata, unter seinenPatienten finden sich zivile Opfer von kriegerischenAuseinandersetzungen wie auch traumatisierte Militärangehörige der USAir Base. Menschen mit unterschiedlichsten Gewalterfahrungen, vondenen sich einer möglicherweise gegen seinen Therapeuten gewandt hat.Vor allem der Fall von Mirhat Rojan fesselt Lenas Aufmerksamkeit: DerKurde verlor bei einem amerikanischen Drohnenangriff im Irak seinebeiden Kinder, lebt inzwischen bei seinem Bruder in Ludwigshafen undist polizeibekannt, weil er mit öffentlichen Aktionen auf seinSchicksal aufmerksam machten wollte. Die Rojans sind von derBildfläche verschwunden, aber je intensiver Lena und Johanna sich mitden beiden beschäftigen, desto mehr konkretisiert sich der Verdacht,dass sie einen Drohnenanschlag planen: Ein Attentat auf JasonO'Conner, US-Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der geradein Deutschland erwartet wird ...Das Team"Tatort - Vom Himmel hoch" ist eine Produktion desSüdwestrundfunks für Das Erste. Kamera Jürgen Carle, Schnitt IsabelleAllgeier, Szenenbild Andreas C. Schmid, Kostüme Anne Jendritzko,Produktionsleitung Birgit Simon. Ausführender Produzent ist NilsReinhardt. Die Redaktion liegt bei Ulrich Herrmann.Der nächste Lena-Odenthal-Tatort wird am Sonntag, 7. Januar 2018,20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt, dann verabschiedet sich mit dem"Tatort - Kopper" Andreas Hoppe vom Tatort.Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel: 07221 929 24016,annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell