"Lena Lorenz": ZDF dreht Serie mit Judith Hoersch (FOTO)

Mainz (ots) -Im Berchtesgadener Land entstehen in diesem Jahr erneut vier90-minütige Folgen für die ZDF-Serie "Lena Lorenz", die aber mitneuer Besetzung gedreht werden: Die Titelrolle der Hebamme LenaLorenz hat Judith Hoersch von Patricia Aulitzky übernommen. Seitwenigen Tagen steht sie gemeinsam mit Eva Mattes, Raban Bieling,Liane Forestieri, Jens Atzorn, Fred Stillkrauth und anderen fürzunächst zwei Folgen vor der Kamera. Regie führt Sebastian Sorgernach Drehbüchern von Danela Pietrek und Wiebke Jaspersen. Zweiweitere Episoden werden ab Ende Juli 2018 gedreht.In der Folge mit dem Arbeitstitel "Das Fremde in mir" entgeht LenaLorenz nicht, dass die hochschwangere Melanie Hofmann (TessaMittelstaedt) sehr bedrückt ist und unter großem Stress steht.Melanie vertraut sich Lena an: Sie ist durch eine Vergewaltigungschwanger geworden, und ihr Mann Christoph (Andreas Kiendl) kennt dieWahrheit bisher nicht. Er freut sich so sehr auf das zweite Kind, dassie sich seit Jahren wünschen. Kann Lena der Familie helfen? Privatstellen Lena und ihre Mutter Eva (Eva Mattes) fest, dass GroßvaterLeo (Fred Stillkrauth) im Alltag mehr Betreuung braucht, als siebeide leisten können. Lena muss sich zudem an eine Wochenendbeziehunggewöhnen, da Quirin (Jens Atzorn) eine neue Stelle in Münchenantritt.Die erfolgreiche Bioingenieurin Constanze (Anne Schäfer) hat inder zweiten Folge mit dem Arbeitstitel "Kind da, Job weg"Schwierigkeiten, ihrer Chefin (Ulrike Kriener) mitzuteilen, dass siebereits im fünften Monat schwanger ist. Immerhin geht es um dieUmsetzung eines Herzensprojektes in Brasilien, an dem Constanze seitmehreren Jahren arbeitet. Lena will ihre alte Schulfreundin Constanzeunterstützen, doch zugleich sorgt sie sich um die Gesundheit vonMutter und Kind. Auf dem Lorenz-Hof kümmert sich inzwischen FrauSchramme (Zeljka Preksavec) um Großvater Leo, der das Engagement derresoluten Pflegekraft gründlich missversteht."Lena Lorenz" ist eine Produktion der Ziegler Film Berlin(Produzentin: Barbara Thielen) im Auftrag von ZDF und ORF. SophieVenga Fitz ist die verantwortliche Redakteurin im ZDF. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Juli 2018, dieSendetermine stehen noch nicht fest. Im Herbst 2018 sendet das ZDFzunächst noch vier Filme mit Patricia Aulitzky in der Rolle der LenaLorenz.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/lenalorenzPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell