"Lena Lorenz": Patricia Aulitzky wieder als Hebamme im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ab Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20.15 Uhr, zeigt das ZDF vier neueFolgen der Serie "Lena Lorenz". Neben Patricia Aulitzky in derTitelrolle spielen in weiteren durchgehenden Rollen Eva Mattes, RabanBieling, Jens Atzorn, Fred Stillkrauth, Liane Forestieri und MichaelRoll. Regie führten Sebastian Sorger und Sophie Allet-Coche.Die jungen Eltern Emma und Karl Wagner (Cornelia Gröschel,Bernhard Piesk) benötigen in der ersten Folge, "Babyglück hoch drei"(Buch: Jessica Schellack, Kerstin Oesterlin), Hilfe für ihre sechsWochen alten Drillinge. Doch die beiden haben niemanden, auf den siezurückgreifen können. Lena stellt bei ihren Besuchen fest, dass Karlzudem mit seiner Vaterrolle überfordert ist. Als kurz darauf eineFremde auftaucht, die sich als Karls Mutter entpuppt, ist Emmaüberrumpelt. Sie fragt sich, warum Karl behauptet, dass seine Eltern(Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun) tot seien. Währenddessenorganisiert Julia (Liane Forestieri) heimlich eine kleine Feier fürihre beste Freundin Lena, die sich gerade mit Quirin (Jens Atzorn)verlobt hat. Denn das Paar will daraus keine große Sache machen.Eine Woche später, am Donnerstag, 11. Oktober 2018, 20.15 Uhr,findet Lena in "Mutter für drei Tage" (Buch: Wiebke Jaspersen) einenSäugling vor ihrer Praxistür und sucht nach dessen Mutter. In derFolge "Zwei Väter" (Buch: Carolin Otto) am Donnerstag, 18. Oktober2018, 20.15 Uhr, kümmert sich die Hebamme um eine Schwangere, diegleich mit zwei Partnern im Geburtsvorbereitungskurs auftaucht. Inder vierten Folge "Eindeutig uneindeutig" (Buch: Stephan Wuschansky)am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 20.15 Uhr, betreut Lena die Geburteines Kindes, das Merkmale beider Geschlechter aufweist.Alle vier Folgen sind bereits ab Mittwoch, 3. Oktober 2018, 10.00Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.