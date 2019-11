Lena, Jürgen Klopp, Udo Lindenberg und KISS zu Weihnachten verschenken / Die größten Promis stiften ganz persönliche Geschenke für ihre Fans

Baden-Baden (ots) - Ein Geschenk von einem Prominenten unterm Tannenbaum -diesen Traum können sich Fans aktuell unter www.unitedcharity.de, Europasgrößtem Charity-Auktionsportal, erfüllen und damit auch noch Gutes tun: DieOnlineplattform versteigert zu Weihnachten unter anderem eine von Udo Lindenbergunterschriebene Gitarre, ein Meet & Greet mit KISS und Signiertes von LenaMeyer-Landrut. Wer einen Fußballfan glücklich machen möchte, findet Persönlichesvon Megastars wie Messi oder Jürgen Klopp. Manche Promis lassen sich auchsprichwörtlich an den Tannenbaum hängen: Zahlreiche Stars wie Otto Waalkes,Uschi Glas, Victoria Swarovski oder Lukas Podolski haben handgemachteChristbaumkugeln mit ihrem Autogramm veredelt. Jeder, der bei United Charity einbesonderes Geschenk ersteigert, unterstützt automatisch eine gute Sache, dennalle Erlöse werden ohne Abzug an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet.United Charity versteigert laufend Dinge und Erlebnisse, die man normalerweisenicht kaufen kann, für den guten Zweck. Das Internet-Bietverfahren ermöglicht esMenschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charitygemeinnützige Stiftungs GmbH wurde 2009 von Dagmar und Karlheinz Kögel ins Lebengerufen und erzielte seither mehr als 8,9 Millionen Euro. Die Auktionserlösefließen zu 100 Prozent in gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8701Fax: +49 7221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/78160/4451608OTS: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell