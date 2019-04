Lena Gercke für INTIMISSIMI - REINE SEIDE: Lena Gercke ist deutsches Kampagnengesicht der Seiden-Kollektion (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Edel, geschmeidig und hochwertig - Seide steht im Frühjahr/Sommer2019 ganz klar im Fokus von Lingerie-Label INTIMISSIMI. Wer könntedie Eleganz und Leichtigkeit dieses zarten Materials besserverkörpern als das Deutsche Topmodel Lena Gercke? Bereits im zweitenJahr ist Model und Moderatorin Gercke das Testimonial für dieBasic-Linie der Lingerie-Marke und macht neben dem internationalenKampagnen-Gesicht Irina Shayk eine atemberaubende Figur.Die Seidenkollektion steht in dieser Saison ganz unter demEinfluss von frühlingshaften Farben und modernen Schnitten. Dashochwertige Seidenset aus Top und Shorts - ein absoluter INTIMISSIMIKlassiker - kommt nun in aktuellen Trendtönen daher und wird so zumabsoluten Must-Have!Außerdem wurde die Produktpalette um einige Highlights erweitert,die ab sofort Bestandteil der INTIMISSIMI NOS-Kollektion sind.Angelehnt sind diese Must-Haves an den aktuellen Leisurewear-Trend.Puristisch und raffiniert zugleich, können sie nicht nur zu Hause,sondern auch draußen getragen werden. Neben den Sets sowie den edlenPyjamas sind die Key Pieces der Seiden-Kollektion das luftige Shirtund die Easywear Hose, die den sportlich-eleganten Lookperfektionieren. Die schwarze Kapuzenjacke kann wunderbar mit langenTanktops kombiniert werden. Das Obermaterial jedes Stücks ist dabeiselbstverständlich zu 100% aus Seide gefertigt.Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 Düsseldorfwww.juli-pr.cominfo@juli-pr.com0176-70646206Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell