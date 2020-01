Unterföhring (ots) - Was ist eine Brötchenrutsche? Wie funktioniert einMikroplastikfilter für die Waschmaschine? Wer braucht einen Einhandteller? Wielässt sich mit einem Fußboden Energie erzeugen? Wie sieht eine Verpackung ausZellulose aus? In den neuen Folgen der ProSieben-Showreihe "Das Ding des Jahres"präsentieren kleine und große Erfinder ab Mittwoch, 29. Januar 2020, um 20:15Uhr, 56 Entwicklungen aus allen Lebensbereichen. Dabei ist für das Expertenteamum Model und Moderatorin Lena Gercke, Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer,Moderator Joko Winterscheidt und REWE-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog, vor allemeine Sache auffällig:Lena Gercke: "Es ist toll zu sehen, wie viele Erfinder - nämlich fastalle - sich um Nachhaltigkeit Gedanken gemacht haben. Ich würdesagen, es ist das große Thema bei 'Das Ding des Jahres' 2020."Joko Winterscheidt: "Alle Erfindungen haben ihre Daseinsberechtigung.Aber mich beeindruckt, wie nachhaltig viele der Jugend-Erfindungensind. Vor diesem Bewusstsein der Kinder und Jugendlichen ziehe ichmeinen Hut."Lea-Sophie Cramer: "Die jugendlichen Erfinder haben mich extrembeeindruckt, weil sie vor allem Lösungsideen für großegesellschaftliche Herausforderungen, z.B. im Bereich Klima oderGesundheit, entwickelt haben und eben auch entsprechend große undgroßartige Ideen haben. Ich bin richtig überrascht, wie professionellsie da rangehen und wie weit die Erfindungen schon fertig entwickeltsind."Hans-Jürgen Moog: "Vom grundsätzlichen Ansatz unterscheiden sich dieErfindungen eher wenig. Alle bieten Lösungen für alltäglicheProbleme. Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Jugendlichentatsächlich mehr Mut haben, weitreichendere Probleme wieNachhaltigkeit mit ihren Erfindungen zu adressieren."Die kompletten Interviews mit den "Das Ding des Jahres"-Experten aufder Presseseite unter http://presse.prosieben.de/DDDJ20.Für alle Ungeduldigen gibt es schon ab Montag, 27. Januar, um 10:00Uhr, wöchentlich eine Erfindung als exklusive Preview aufwww.das-ding-des-jahres.de vorab zu sehen.So läuft "Das Ding des Jahres" 2020In jeder Show präsentieren zehn Erfinder in fünf Duellen ihre"Dinge". Darunter ist zum ersten Mal bei "Das Ding des Jahres"jeweils ein Jugend-Duell. Das Expertenteam nimmt die vorgestelltenErfindungen stellvertretend für die Zuschauer unter die Lupe, bevordas Studio-Publikum abstimmt: Welche Erfindung gewinnt das Duell?Welche Erfindung geht ins Finale? Welcher Erfinder präsentiert "DasDing des Jahres" und gewinnt 100.000 Euro? Die jugendlichen Tüftlertreten in einem eigenen Wettbewerb an. Für den Sieger derJugend-Duelle gibt es eine Ausbildungsförderung in Höhe von 5.000Euro.Erfinder und Produzent von "Das Ding des Jahres" ist Stefan Raab mitRaab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann. 2019 punktete diezweite Staffel der ProSieben-Reihe in der Prime Time am Dienstag miteinem durchschnittlichen Marktanteil von 12,0 Prozent (Zuschauer14-49 Jahre) und konnte den Zuschauerschnitt um 0,7 Prozentpunktesteigern (1. Staffel 2018: 11,3 Prozent).Direkt im Anschluss an "Das Ding des Jahres" zeigt ProSieben "BigBrains - Geniale Erfindungen". Dort stellt Aiman AbdallahInnovationen vor, die vielleicht noch nicht jeder kennt, undbeleuchtet die Geschichten und klugen Köpfe hinter den Erfindungen.Der ProSieben-Erfinder-Mittwoch ab 29. Januar 2020:"Das Ding des Jahres" um 20:15 Uhr"Big Brains - Geniale Erfindungen" um 23:00 UhrWeitere Infos und andere interessante Erfindungen aufwww.das-ding-des-jahres.de und außerdem im red button Portal vonProSieben - verfügbar auf jedem Smart TV.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 03.01.2020Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4498901OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell