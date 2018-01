München (ots) - Lena Gercke hat fast zwei Millionen Instagram-Abonnenten,begehrte Model-Jobs, eine eigene Mode-Kollektion, eine Make-up-Linie undaußerdem eine eigene TV-Show. Trotz ihres Mega-Erfolgs ist die 29-Jährigecharmant und bodenständig - wie sie im exklusiven Interview mit JOY beweist! Inder Insta-Special Sonderausgabe von JOY (2/2018, EVT 05.01.) ziert Lena - dieinzwischen viel mehr als "nur" ein Model, nämlich eine Millennial-Influencerinist - das Cover - und zeigt sich im Interview von ihrer ganz privaten Seite: Siespricht darüber, wie aus der schüchternen "GNTM"-Gewinnerin von früher eineechte Bosslady wurde, über den Instagram-Hype und warum es ihr so wichtig ist,sich auch mal eine Pause von Social Media zu gönnen.Seit ihrem Sieg bei "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2006 legte die gebürtigeMarburgerin eine Wahnsinns-Karriere hin. Dadurch hat sich ihre Persönlichkeitvon Grund auf verändert: "Vor meiner Model-Karriere war ich extrem schüchtern.Sobald fremde Leute da waren, hab ich mich nicht getraut, etwas zu sagen. Ichhab nie an mich geglaubt. Am Anfang meiner Model-Zeit hatte ich sogar Panik vorTerminen mit meiner Agentur", erinnert sich Lena und ergänzt: "Ich hab mirSorgen gemacht, dass sie mein Outfit doof finden. Oder dass sie denken: 'Oh, diehat 1 Kilo zugenommen!' Heute bin ich viel entspannter, mache mir nicht mehr soviele Gedanken um alles. Wenn die Waage 1 Kilo mehr zeigt - na und?! Ich machtrotzdem mein Ding!"Obwohl sie heute viel selbstbewusster ist als damals, gibt es noch Momente, indenen sie sich unsicher fühlt: "Wenn ich auf der Bühne vor vielen Leutensprechen muss, bin ich auch jetzt noch nervös. Ich find's auch furchtbar, michselbst im TV zu sehen! Wie sich mein Gesicht bewegt, wenn ich spreche, und wiemeine Stimme klingt - da schäme ich mich echt fremd." Sie nehme es aber mitHumor - das helfe.Auf ihrem Instagram-Kanal hat Lena eine riesige Community. Das bietet ihr dieGelegenheit, die Plattform für sich zu nutzen: "Durch Instagram habe ich dieMöglichkeit, meinen Fans meine private Seite zu zeigen oder auch mal Dingeklarzustellen. Als ich angefangen habe, gab's das noch nicht. Darum find ich'ssupercool! Ich persönlich schaue aber nur Insta Stories von meinen Freunden an.Ich will in meiner Freizeit nicht ständig am Handy hängen. Sondern mir lieberZeit nehmen für Dinge, die mich glücklich machen!" Me-Time beim Klavierspielenzum Beispiel, Zeit mit ihrer Mama Elvira verbringen oder ein Party-Wochenendemit ihrer besten Freundin Marlies Pia, die sie schon aus Kindertagen kennt.Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (2/2018) ist ab dem 05.01.2017 im Handel. Diese Meldung istunter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichung frei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazinbegeistert moderne und dynamische Frauen mit einem einzigartigen Themenmix, derimmer wieder auf außergewöhnliche und erfrischend andere Weise in Szene gesetztwird. In lebendiger Optik präsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks,die hippsten Fashion-Trends sowie die spannendsten People Stories.Experimentier- und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wiederneu zu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY! Dergroße Erfolg von JOY wurde Grundlage für die Internationalisierung desTrendmagazins, das mittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt achtPremiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, It's Style und"einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jedeMarke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung undZielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie keinanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare immonatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-32017). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe beianspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationenerreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalenPositionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft fürMenschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell