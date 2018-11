Hamburg (ots) -Lena Gercke spricht im Titelinterview mit DB MOBIL(Dezember-Ausgabe, EVT: 30.11.) zum ersten Mal über ihr Leben alsSingle und die Suche nach dem richtigen Mann. Im Mai hat sich dieModeratorin von ihrem letzten Freund getrennt, woraufhin in einigenMedien die Vermutung geäußert wurde, sie sei zu ehrgeizig für eineBeziehung. Eine Spekulation, über die sich Lena Gercke ärgert: "Wenndu als Frau selbstständig und ehrgeizig bist und eine Karriere hast,wirst du schnell als karrieregeil abgestempelt. Und das bedeutet imgleichen Atemzug, dass die Karriere das Wichtigste für dich ist. Wases für mich gar nicht ist."Sie sei nun schon länger solo als sonst, erzählt Gercke im Magazinder Deutschen Bahn. "Ich war mein Leben lang in Beziehungen. Immerwenn eine zu Ende war, habe ich kurze Zeit später den nächsten tollenMenschen getroffen." Ihre Partner seien stets ihr sicherer Hafengewesen - "und wenn du auf einmal mit 30 wieder Single und alleinbist und so viel Arbeit hast, fragst du dich natürlich, wofür du dasmachst. Wenn du es mit niemandem teilen kannst."Onlinedating sei nichts für sie, erklärt Gercke. Da gehe es ihroberflächlich zu: "Es gibt einige Menschen, die mich vielleichtoptisch im ersten Moment gar nicht angesprochen hätten, in die ichmich aber trotzdem verliebt habe."Gercke war die erste Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" 2006und ist heute eines der bekanntesten Fotomodelle Deutschlands. Auchals TV-Moderatorin ist sie erfolgreich - sie moderiert dieCastingshow "The Voice of Germany" und ab Dezember "The VoiceSenior".Bei Interesse am vollständigen Titelinterview wenden Sie sichbitte an Katja Heer, Telefon 040/3703-5362, heer.katja@territory.de.Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 27.12.2018 unter Angabe von"Sina Görtz exklusiv für DB MOBIL 12/2018, Produktion: PhilippBalkenhol ".Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1000 Mitarbeiterarbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen undihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diesekontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und soRelevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, woContent entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, derbeste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- undDigital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:heer.katja@territory.deKatja HeerTELEFON +49 (040) 3703-5362Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell