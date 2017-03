Lemonbeat verbindet DALI- und Ethernet-Technologien mit eigenem IoT-Ecosystem (FOTO)

Dortmund (ots) -Die Dortmunder Lemonbeat GmbH, Entwickler der gleichnamigenIoT-Infrastrukturtechnologie erweitert ihr Portfolio umSchnittstellen für den internationalen Standard für Lichtsteuerungenin der Gebäudeautomation "DALI" sowie kabelgebundeneEthernet-Technologien. Das Unternehmen präsentiert sich zudem vom24.-28. April auf der Hannover Messe in Halle 16, Stand A10.Lemonbeat hat mit der gleichnamigen Software-Technologie einenumfangreichen Baukasten für das Internet der Dinge entwickelt,welcher selbst einfache batteriebetriebene Geräte mit "Intelligenz"ausstattet. So können über die "Lemonbeat smart Device Language"(LsDL) Geräte unabhängig von einer zentralen Cloud- oderGatewaysteuerung direkt miteinander interagieren. Dies macht IoTInstallationen zuverlässiger und nur noch relevante Daten für Analyseoder Monitoring werden zur zentralen Weiterverarbeitung gesendet. ZurKommunikation zwischen den Geräten wird üblicherweise die patentierteund stromsparende Funktechnologie "Lemonbeat Radio" im Sub-GHzBereich verwendet. Sie ermöglicht hohe Bandbreiten und ist für lokaleNetzwerke geeignet, bei denen herkömmliche Standards an ihre Grenzenstoßen. Die Lemonbeat Technologie verwendet dabei stets bewährteInternet Standards wie XML oder IPv6 und ist dadurch flexibeleinsetzbar.Erste Einsatzgebiete finden sich in den Bereichen Smart Home,Smart Garden und dank der Kooperation von Lemonbeat mit PhoenixContact auch im Bereich der professionellen Automatisierunggewerblicher Immobilien.Um den in der Gebäudeautomation international verbreitetenStandard "Digitally Adressable Lighting Interface" (DALI) zurSteuerung von lichttechnischen Geräten mit "Lemonbeat-Intelligenz"auszustatten, liefert das Unternehmen nun einen Adapter, der dieseGeräte unkompliziert in das Lemonbeat IoT-Ecosystem einfügt. Übereine weitere Schnittstelle werden Geräte per Ethernet-Technologiekabelgebunden in ein Lemonbeat-Netzwerk integriert.Lemonbeat präsentiert sich auf der diesjährigen Hannover Messe amgroßen Gemeinschaftsstand des Landes Nordrhein-Westfalen in Halle 16,Stand A10.Weitere Informationen finden sich auch im Netz unterwww.lemonbeat.de oder im offiziellen Lemonbeat-Blog unterwww.wespeakiot.com.Über LemonbeatDie Lemonbeat GmbH ist Erfinder eines universellen Baukastens zurEntwicklung von smarten Geräten für das Internet der Dinge (engl.Internet of Things/IoT). Mit der sogenannten Lemonbeat smart DeviceLanguage (LsDL) lässt sich die "Intelligenz" dieser Geräte direktansprechen. Durch die Vernetzung solcher intelligenten Geräte könnendiese innerhalb eines IoT-Ecosystems unabhängig von Cloud- oderGateway-Lösungen direkt miteinander interagieren. Dies nimmtIoT-Installationen die Komplexität, reduziert Engineering- undWartungsaufwand und sorgt für mehr Flexibilität. Die Sprache kann inKombination mit dem IPv6-Protokoll sowohl kabelgebunden als auch mitFunktechnologien genutzt werden. Lemonbeat wurde 2015 gegründet undist eine hundertprozentige Tochter der Innogy SE, einem etablierteneuropäischen Energieunternehmen.Pressekontakt:Ansprechpartner für die PresseLemonbeat GmbHDennis KnakePR & Content MarketingDeutsche Straße 5Tel: +49 231 5869 3722dennis.knake@lemonbeat.comwww.lemonbeat.comOriginal-Content von: Lemonbeat GmbH, übermittelt durch news aktuell