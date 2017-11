Lemonbeat präsentiert IoT-Betriebssystem auf SPS IPC Drives in Nürnberg (FOTO)

Dortmund (ots) -Die Lemonbeat GmbH, eine 100-prozentige Tochter der innogy SE,stellt vom 28. - 30. November auf der diesjährigen "SPS IPC Drives"in Nürnberg, der Messe für elektrische Automatisierung, ihrIoT-Betriebssystem Lemonbeat OS vor. Die Lösung eignet sich für eineVielzahl von Automatisierungs-Projekten aus Bereichen wie Industrie,Energie oder der Wohnungswirtschaft.Mit Lemonbeat OS lassen sich IoT-Anwendungsfälle durch dieKombination standardisierter Software-Bausteine realisieren. Esermöglicht jedem Gerät, Daten eigenständig zu verarbeiten. AlleGeräte können so als intelligente Mitglieder eines größerenNetzwerkes agieren. Sogar Sensoren und Aktoren, die stark beschränktin ihrer Leistungsfähigkeit oder Größe sind. Die Geräte kommunizierenund interagieren direkt miteinander. In einer Sprache, die unabhängigvom Anwendungsfall ist: der Lemonbeat smart Device Language (LsDL).Die Kombination von Intelligenz auf jedem Gerät und einer gemeinsamenSprache erspart Cloud-Plattformen und Gateways die Aufgabe, dasNetzwerk zu steuern. Die so vorqualifizierten Daten werden nur nochzu Monitoring- und Steuerungszwecken in die Cloud übertragen. Dasspart Bandbreite und erhöht die Ausfallsicherheit.An Stand 102/10.1 zeigt Lemonbeat u.a. beispielhaft die innogyLösung "bit.B", eine kostengünstige Nachrüstlösung für zuverlässigesProzess- und Energiemonitoring etwa von Industrieanlagen, Hotels oderBürogebäuden. Dabei sammeln "bit.B"-Sensorknoten die Datenherkömmlicher Sensoren und übertragen diese mittelsLemonbeat-Technologie an eine Monitoring-Plattform. DieEinsatzgebiete sind vielfältig: Erst im Oktober verkündete dasUnternehmen den Einsatz von "bit.B" in der "Hatta Rooftop SolarInitiative", einem Solar-Projekt für 640 Wohngebäude in denVereinigten Arabischen Emiraten.Aber auch hierzulande findet Lemonbeat Anklang: So wird dieTechnologie in einem Neubau des Forschungs- und Schulungszentrums derEBZ Bochum, dem Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- undImmobilienwirtschaft, eingesetzt. Im Bereich Smart Garden findetLemonbeat in Mährobotern der Unternehmen Gardena und AL-KO Anwendung.Weitere Informationen finden sich auch im Netz unterwww.lemonbeat.de oder bei innogy unter www.bitb.innogy.com.Über LemonbeatDie Dortmunder Lemonbeat GmbH wurde im Oktober 2015 als 100%igeTochter der innogy SE (RWE-Konzern) gegründet - eines der größtenVersorgungsunternehmen in Europa mit langjähriger Erfahrung imBereich Smart Home-Anwendungen. Herzstück des branchenübergreifendenIoT-Lösungsangebots der Lemonbeat GmbH ist das IoT-BetriebssystemLemonbeat OS für alle Arten von Geräten. Jeder IoT-Anwendungsfall istmit Lemonbeat OS zu realisieren. Die Lösungen zeichnen sich durchihre schlanke Architektur, robuste Leistungsfähigkeit und hoheAdaptivität aus. Um das Herzstück Lemonbeat OS herum bietet dasUnternehmen IoT-Innovatoren eine durchgängige Lösung - vom kleinstenGerät bis zur Cloud. Weitere Informationen unter www.lemonbeat.dePressekontakt:Lemonbeat GmbHDennis KnakePR & Content MarketingDeutsche Straße 5Tel: +49 231 5869 3722dennis.knake@lemonbeat.comwww.lemonbeat.comOriginal-Content von: Lemonbeat GmbH, übermittelt durch news aktuell