Lemonbeat IoT-Technologie: Schlankes Zähler- und Anlagen- Monitoring für die Wohnungswirtschaft (FOTO)

Dortmund (ots) -- Reduzierung von Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten vonImmobilien- Anlagen-Monitoring erleichtert Investitionsentscheidungen undermöglicht frühzeitiges Störungsmanagement- Lösung mit Lemonbeat Adaptern für Gas- und Wärmemengenzähler auchzur Nachrüstung geeignetDie Lemonbeat GmbH, eine 100-prozentige Tochter der innogy SE,erweitert ihr Produktportfolio um Adapter für Balgengas- undWärmemengenzähler. Damit ermöglicht das Unternehmen kostengünstigesMonitoring von Anlagen und Komponenten in Heizungskellern durchzukunftsfähige Technologien aus dem Internet der Dinge (IoT). InKooperation mit einer führenden deutschen Wohnungswirtschaft konntedie Lösung in einem Proof-of-Concept bereits erfolgreich umgesetztwerden.Gerade Betreiber kleiner und mittlerer Liegenschaften können mitmodernen Monitoring-Lösungen bares Geld sparen. Werden die vor Ortgesammelten Daten in eine cloudbasierte Management-Plattformübertragen, lassen sich beispielsweise Verbräuche undVerbraucherverhalten ohne großen Aufwand analysieren oderAbrechnungen erstellen. Auch die frühzeitige Erkennung von Störungen- sogar noch bevor es die Kunden bemerken - sowie Fernwartung und-steuerung wird möglich.Eine genaue Datenerhebung erleichtert der Wohnungswirtschaft zudemInvestitionsentscheidungen, beispielsweise vor der Installation neuerKomponenten wie etwa Heizkessel. Auch die Entwicklung zusätzlicherGeschäftsmodelle wird dadurch möglich.Lemonbeat-Technologie ermöglicht kostengünstigeRemote-Monitoring-LösungDoch die Installation von IoT-Technologien in Heizungskellernsowie die Anbindung an eine Management-Plattform ist meist mit vieltechnischem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Daher hat dieWohnungswirtschaft auf diesem Gebiet heute noch Nachholbedarf.Schlanker und smarter geht es mit der Lemonbeat-Technologie für dasInternet der Dinge.Teure Gateways, die das Tor zum Internet öffnen, entfallen: Diedurchgängige Verwendung von IP-Protokollen, dem bereits im Internetetabliertem Standard, ermöglicht den Datentransfer ins weltweite Netzüber handelsübliche Router. Die Strecke zwischen Sensoren und Routerüberwindet die robuste Funklösung von Lemonbeat im Sub-1 GHz Bereich.Sie bietet eine hohe Reichweite und Durchdringung und ist für denEinsatz im gesamten Gebäude besonders geeignet.Zur einfachen Umsetzung setzt Lemonbeat eigens entwickelte Adapterfür Wärmemengen- und Balgengaszähler ein. Der Wärmemengenzählerkommuniziert dabei über eine serielle Schnittstelle (RS232) mittelsOptokoppler-Interface, das mit dem Wärmemengenzähler verbunden wird.Der neue Adapter für den Balgengaszähler erhält seine Daten übereinen am Zähler angebrachten Impulsnehmer. Die so erfassten Datenwerden mittels Lemonbeat Radio (868 MHz-Funk) an einenEthernet-Adapter weitergeleitet der, angeschlossen an einemhandelsüblichen Router, die Daten zur einer Management-Plattform imInternet weitergeleitet. Für Dezember kündigt das Unternehmen weitereAdapter für Heizungskessel und Pumpen an.Terminhinweis:Am 28. November 2017 startet die diesjährige SPS IPC Drives inNürnberg - die führende Fachmesse für elektrische Automatisierung.Hier liegt der Fokus auf der Industrie 4.0. Lemonbeat ist mit einemStand (102/10.1) im Bereich der Steuerungstechnik/industrielleKommunikation vertreten.Über LemonbeatDie Dortmunder Lemonbeat GmbH wurde im Oktober 2015 als 100%igeTochter der innogy SE (RWE-Konzern) gegründet - eines der größtenVersorgungsunternehmen in Europa mit langjähriger Erfahrung imBereich Smart Home-Anwendungen. Herzstück des branchenübergreifendenIoT-Lösungsangebots der Lemonbeat GmbH ist das IoT-BetriebssystemLemonbeat OS für alle Arten von Geräten. Jeder IoT-Anwendungsfall istmit Lemonbeat OS zu realisieren. Die Lösungen zeichnen sich durchihre schlanke Architektur, robuste Leistungsfähigkeit und hoheAdaptivität aus. Um das Herzstück Lemonbeat OS herum bietet dasUnternehmen IoT-Innovatoren eine durchgängige Lösung - vom kleinstenGerät bis zur Cloud. Weitere Informationen unter www.lemonbeat.dePressekontakt:Lemonbeat GmbHDennis KnakePR & Content MarketingDeutsche Straße 5Tel: +49 231 5869 3722dennis.knake@lemonbeat.comwww.lemonbeat.deOriginal-Content von: Lemonbeat GmbH, übermittelt durch news aktuell