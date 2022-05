Lemonade-Aktie: Q1 als Turnaround-Knall?!

Die Lemonade-Aktie (WKN: A2P7Z1) hat ihren Abverkauf in der letzten Woche weiter fortgesetzt. In den vergangenen fünf Tagen ging es erneut um ca. 18 % abwärts. Aber zum Ende der Woche hat es dann doch einen leichten Turnaround gegeben. So wie bei vielen Growth-Aktien, die zuletzt unter die Räder kamen und einmal Luft holen durften.

Bleiben wir bei der Lemonade-Aktie. In dieser Woche hat es ein neues Quartalszahlenwerk gegeben, das, wie bei vielen Wachstumsaktien auch, zunächst abverkauft worden ist. Blicken wir heute jedoch auf die operativen Highlights. Und natürlich auf die Frage, ob es weiteres Aufwärtspotenzial gibt.

Lemonade-Aktie: Q1 im Blick!

Bei der Lemonade-Aktie hat es grundsätzlich noch wesentliche Zuwächse bei entscheidenden Kennzahlen gegeben. Im ersten Vierteljahr wuchs zum Beispiel das In Force Premium auf 419 Mio. US-Dollar, ein Plus von 66 % im Jahresvergleich. Mit durchschnittlich 279 US-Dollar je Kunde (+22 %) und 1,504 Mio. Kunden (+37 %) ist ein solides Wachstum gegeben.

Lemonde wies zudem einen Umsatz von 44,3 Mio. US-Dollar aus, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 89 % entsprach. Mit einem operativen Ergebnis von 10,2 Mio. US-Dollar befinden wir uns hier in den schwarzen Zahlen. Aber netto und unterm Strich steht weiterhin ein Verlust von 74,8 Mio. US-Dollar in den Büchern. Das zeigt ein weiteres Mal, wie früh wir uns noch in dieser Wachstumsgeschichte befinden.

Die Lemonade-Aktie liefert ein solides qualitatives Wachstum. Kundenzahlen, Umsatz je Kunde und der Wert der Versicherungsprämien wächst bedeutend. Aber ergebnisseitig bleibt es noch knifflig, was natürlich auch am derzeitigen Stand der Wachstumsstory liegt.

Ein Kauf?

Die Lemonade-Aktie bleibt für mich ein Kandidat mit einem spannenden, visionären Geschäftsmodell. Aber eben auch einer Menge Risiken und Fragezeichen. Das derzeitige Wachstum zeigt, dass die Versicherungslösungen sehr gefragt sind, ein großes Milliardenvolumen gibt es jedoch noch nicht. Wir befinden uns wirklich noch auf einem winzigen Stand, der jedoch noch gigantisch steiger- und skalierbar ist.

Das spiegelt auch die Marktkapitalisierung von 1,3 Mrd. US-Dollar wider, die vergleichsweise gering ist. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 8 ist die Bewertung weiterhin nicht gerade preiswert. Weiteres Wachstum ist daher definitiv nötig. Aber es besteht die Chance, dass es einen operativen Turnaround geben kann. Insbesondere, wenn das Management so weitermacht wie jetzt.

Der Artikel Lemonade-Aktie: Q1 als Turnaround-Knall?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Lemonade. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade.

