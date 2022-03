Lemonade-Aktie: 3 Gründe, warum die Rallye weitergehen kann

Die Lemonade-Aktie (WKN: A2P7Z1) ist im Rallye-Modus. Während ich diese Zeilen schreibe (01.03.22), notiert die Aktie 11 % im Plus. Bei einem Aktienkurs von 22,48 Euro hat die Aktie zumindest kurzfristig mal wieder Oberwasser. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass die Anteilsscheine zwischenzeitlich deutlich mehr als 85 % an Wert eingebüßt haben.

Chancen und Risiken bei der Aktie zu ergründen, das ist jetzt entscheidend. Ich glaube, dass zumindest die folgenden drei guten Chancen bestehen, damit die Rallye anhalten kann.

Lemonade-Aktie: Der Markt erkennt das Potenzial

Der wichtigste Grund, warum die Lemonade-Aktie vor einer Fortführung der Rallye stehen kann, hängt mit dem Potenzial zusammen. Es geht bei der Aktie darum, den Markt der Versicherungen neu aufzurollen und einen vollkommen neuen technischen Vertriebsweg zu erstellen. Das Management steht damit zwar noch am Anfang und rollt erst die Lösungen aus. Trotzdem ist das Marktpotenzial gigantisch.

Wohingegen die Marktkapitalisierung ziemlich klein ist. Lemonade ist derzeit mit einem Börsenwert von 1,29 Mrd. Euro bewertet. Selbst für kleinere Anteile am gesamten US-Versicherungsmarkt ist dieses Bewertungsmaß eher winzig. Wenn die Investitionsthese langfristig aufgeht, die Prämieneinnahmen, Umsatz und irgendwann in weiter, weiter Ferne Cashflow und Gewinn wachsen sollten, so ist das eine junge Investitionsthese mit wirklich viel Potenzial.

Mehr Appetit auf Wachstum und Risiko

Bei der Lemonade-Aktie kann es auch durch neue Anlegervorlieben zu einem Turnaround kommen. Zugegebenermaßen ist Momentum nichts, worauf Foolishe Investoren setzen. Nach derzeit ca. 85 % im Minus ist jedoch ein Richtungswechsel früher oder später wahrscheinlich. Zumindest, wenn das Wachstum qualitativ und quantitativ anhält.

Investoren haben zuletzt sehr viel verkauft, was nach Wachstum, Growth und Risiko aussieht. Die Lemonade-Aktie gehörte natürlich dazu. Steigt der Appetit für maximale Chancen, so kann das ebenfalls eine Fortsetzung der Rallye bedeuten. Je länger das Momentum gegen die Aktie anhält, desto stärker entwickeln sich womöglich die Zahlen und das weitere Potenzial. Insofern ist das derzeit günstige Niveau alles andere als verkehrt für das langfristige Upside-Potenzial. Zumindest, wenn sich die Investitionsthese wie erhofft weiterentwickelt.

Lemonade-Aktie: Noch auf einem guten Weg

Zuletzt war die Lemonade-Aktie auf einem guten Weg. Der Umsatz verdoppelte sich im vierten Quartal auf 41,0 Mio. US-Dollar. Wobei das Prämienvolumen auf 380 Mio. US-Dollar mit einem Plus von 78 % im Jahresvergleich zugelegt hat. Wichtig: Auch das durchschnittliche Volumen je bestehendem Kunden, wovon es ca. 1,43 Mio. gibt, legte auf 266 US-Dollar zu.

Bei der Lemonade-Aktie gibt es daher Wachstum. Aber, wie gesagt: Auf einer sehr frühen, sehr kleinen Basis. Das kann langfristig orientiert das Fundament sein, das zu einer Rallye führt. Wobei Momentum, Appetit auf Risiko, aber eben auch die Fundamentaldaten bei der Wachstumsgeschichte entscheidende Rollen spielen.

Der Artikel Lemonade-Aktie: 3 Gründe, warum die Rallye weitergehen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Lemonade. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Lemonade.

Motley Fool Deutschland 2022