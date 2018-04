LemoChain ermöglicht Unternehmen, auf Basis von Blockchain einen Marktplatz für Daten aufzubauen

LemoChain startet in Singapur ICO für Token in neuer Kryptowährungund stellt API und SDK bereit, um der Geschäftswelt Zugang zuDatenaustausch auf Blockchain-Basis zu gebenSingapur (ots/PRNewswire) - LemoChain(https://www.lemochain.com/#/), ein Unternehmen, das derGeschäftswelt die Vorteile von Blockchain und Smart Contracts mitHilfe einer dezentralisierten Anwendungsinfrastruktur praktischerschließen will, kündigt das Initial Coin Offering für eine neueKryptowährung namens LEMO an, die Unternehmen zum An- und Verkauf vongeschäftlichen Daten nutzen können.LemoChain wird Unternehmen die Möglichkeit geben, ihre eigenenMarktplätze für Daten zu entwickeln, was die erste echteGeschäftsanwendung der Blockchain-Technologie darstellt. Mit den LEMOToken, die ab 2. April erhältlich sind, können wertvolle Daten, diebei Absatz, Kundengewinnung, Kundenbindung und anderen strategischenZielen helfen, erworben und verkauft werden.Das Unternehmen wird im Rahmen eines ICO, dessen Gesamtwert sichauf 9 Millionen USD beläuft, 200 Millionen digitale LEMO Token zumPreis von 1 Ethereum (ETH) Token pro 9.000 LEMO Token anbieten.Investoren, die LEMOs beim ICO erwerben, können ein SDK(Softwareentwicklungskit) und eine erweiterte API(Programmierschnittstelle) erhalten, über die sich ein Marktplatz fürDaten erstellen lässt. Die Unternehmen können, sobald ihre eigenenMarktplätze aufgebaut haben, untereinander und verifiziert überLemoChain Daten mit LEMO als Währung kaufen und verkaufen."Wir werden die erste Firma sein, die Blockchain- undSmart-Contract-Technologie auf sinnvolle Weise mit der Geschäftsweltverknüpft", sagt Andrew Ma, CEO und Mitgründer von LemoChain. "JedesUnternehmen benötigt neue Tools, um schneller zu wachsen, und Datensind das wertvollste aller Werkzeuge. Bei unserer Plattform könnendie Unternehmen vollständig auf die ge- und verkauften Datenvertrauen, denn die Transaktionen werden über dezentraleInfrastruktur mittels Smart Contracts abgewickelt, wo nicht gemogeltund getrickst werden kann".Das von der gemeinnützigen Lemo Foundation gegründete LemoChainerstellt das weltweit erste dezentralisierte Ökosystem für den Umlaufvon Daten, und schafft damit die Möglichkeit für einen effektiven,offenen Austausch von strukturierten Geschäftsdaten. Das aufBlockchain-Technologie aufbauende 'Smart-Contract Value TransferProtocol' der Firma kann den P2P- und B2B-Datenaustausch über einedezentralisierte Anwendungsplattform erreichen, die sich für eineganze Reihe von Branchen einschließlich Bildung, soziale Netzwerke,Gaming, Rekrutierung und Finanzwesen eignet.Die Firma arbeitet bereits mit Unternehmen wie CyberMiles, SchoolSpirit, China Education Innovation Alliance, Hui SaaS und PandaDriving in den USA und China zusammen.Die Technologie und umfassende Ökosystem-Governance von LemoChainmachen eine ganzheitliche Plattform für weitausstrahlendePionierarbeit im Feld der Daten möglich."Viele bestehende Smart-Contract-Plattformen tun sich aufgrund dertechnologischen Distanz zum Tagesgeschäft mit der tatsächlichenGeschäftslogik schwer", erklärt Herr Ma. "LemoChain ist die Firma,die dies ändern wird. Wir haben ein universalesOnline-Datenübertragungsprotokoll geschaffen, das vertrauenswürdigist".Weitere Details zum kommenden LemoChain-ICO können Sie perTelegram (https://t.me/lemochain) beim Team erfragen.Informationen zu LemoChainLemoChain entwickelt ein dezentrales Ökosystem für den Umlauf vonDaten, das auf die Erleichterung eines effektiven offenen Austauschsvon strukturierten Geschäftsdaten ausgerichtet ist. Das aufBlockchain-Technologie aufbauende 'Smart-Contract Value TransferProtocol' von LemoChain kann einen P2P- und B2B-Datenaustausch übereine dezentralisierte Anwendungsplattform erreichen, die sich füreine ganze Reihe von Branchen eignet. Die Firma wurde von der LemoFoundation gegründet, einer Organisation, die das F&E-Wachstum sowieGovernance-Transparenz und die Gesamtentwicklung desLemoChain-Ökosystems vorantreiben soll. Besuchen Sie uns im Internetunterwww.lemochain.com .Pressekontakt:Rose LeeSSPR703-371-5840rlee@sspr.comOriginal-Content von: LemoChain, übermittelt durch news aktuell