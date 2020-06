Leju: Was tun?

Leju, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 2.07 USD leicht im Minus (-0.48 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Leju haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Leju mit einer Rendite von 38,93 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,05 Prozent. Auch hier liegt Leju mit 33,89 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,33 und liegt mit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 35,46. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Leju auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Leju wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Leju auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.