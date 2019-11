Wien (ots) - 1.02 Millionen Euro: Sammler zahlt Rekordpreis für eine Leica MPSchwarzlack bei der 35. Leitz Photographica AuktionDie insgesamt 35. Kamera-Auktion des Auktionshauses Leitz Photographica Auctionin Wien verzeichnete zahlreiche Spitzenergebnisse.Bei der Auktion am 23. November 2019 wurde erneut die "magische" Schwelle voneiner Million Euro überschritten: Die Leica MP black paint Nr. 2 bildete miteinem Preis in Höhe von 1.020.000 Euro inkl. Premium das Highlight der Auktion.Bei der Leica MP-Nr. 2 handelt es sich um die zweite je gebaute Leica MP undgleichzeitig die allererste in Schwarzlack. Die Leica MP wurde auf der photokinain Köln 1956 vorgestellt. Mit nur 412 gebauten Exemplaren (141 in Schwarzlack)ist die Leica MP eines der seltensten Leica Modelle überhaupt.Erstmals versteigerte das Auktionshaus zudem ein Los für den guten Zweck. Mitder Nr. 108 wechselte eine Leica M2 black paint für stolze 9.000 Euro inkl.Premium den Besitzer. Die Gesamtsumme wird der Caritas Österreich für dasProjekt "Canisibus" gespendet.Leitz Photographica Auction gehört zu den weltweit führenden Auktionshäusern fürVintage-Kameras und ist als feste Größe in der internationalen Szene etabliert.Für besonderes Aufsehen sorgte ein seltenes Exemplar einer Leica 0-Serie aus demJahr 1923. Die Kamera erzielte bei einer Auktion 2018 einen Rekordpreis von 2,4Millionen Euro und ist bis heute die teuerste je verkaufte Kamera bei einerVersteigerung. Weitere Informationen unter www.leitz-auction.comHinweis für Journalisten:Das Bildmaterial ist für die Veröffentlichung in Printmedien oder temporärenOnline-Publikationen freigegeben und darf ausschließlich in direktemZusammenhang mit der Berichterstattung über die 35. Leitz Photographica Auction(vom 23. November 2019) verwendet werden.Kontakt:Leitz Photographica AuctionCaroline GuschelbauerWestbahnstraße 40, 1070 WienT +43 1 523 56 59- 53caroline.guschelbauer@leitz-auction.comLeica Camera AGJulia HartnerCorporate CommunicationsTelefon +49 (0)6441 2080 512julia.hartner@leica-camera.comGrayling Deutschland GmbHAndrea IlsemannTelefon +49 (0)89 411123-217team-leica@grayling.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139173/4452910OTS: Leica Camera Austria GmbHOriginal-Content von: Leica Camera Austria GmbH, übermittelt durch news aktuell