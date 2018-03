Leitveranstaltung der Energiewende: ENERGIETAGE 2018 begleiten den energiepolitischen Diskurs der neuen Regierungskoalition

Berlin (ots) - 7. bis 9. Mai 2018 im Ludwig-Erhard-Haus BerlinDie neue Bundesregierung hat rund sechs Monate nach derBundestagswahl ihre Arbeit aufgenommen - damit sind die Energietage2018 die erste energiepolitische Großveranstaltung der neuenLegislatur, bei der umfassend das gesamte Spektrum der Energiewendediskutiert und beleuchtet wird. Unter anderem die dreiBundesministerien BMWi, BMU sowie BMBF als Mitveranstalterinnenversprechen einen spannenden Rundumblick über die neue Ausrichtungder Energie- und Klimapolitik.Energiepolitische KernforderungenSchon im Vorfeld der Anmeldephase haben die Energietage dieSpitzen verschiedener Industrie-, Verbraucher- und Umweltverbändenach ihren Forderungen an die neue Regierung befragt. Die Antwortengeben einen guten Überblick, wie die Debattenlinien der kommendenJahre verlaufen könnten. Diese Sammlung dient allerdings nicht nurals Handreichung an die Politik, sondern fordert aktiv alleStakeholder der Energiewende auf, ebenfalls ihre Kernforderungeneinzureichen unter: kernforderungen.energietage.deÜberraschend hohes Interesse am energiepolitischen DiskursDass in diesem Jahr das Interesse am energiepolitischen Diskursbesonders hoch ist, steht für die Organisatoren bereits fest: schonnach zwei Wochen ist der Kongress mit knapp 5.000 Anmeldungen zurHälfte ausgebucht - weit über dem Anmeldetrend der Vorjahre. Dieaktive Beteiligung von rund 200 Institutionen von Bundesministerienüber Dachverbände bis zu Energiedienstleistern undForschungseinrichtungen sowie über über 350 Referent*innen trägtsicher ihr Übriges dazu bei.Schwerpunkte in 2018 sind:- Energie- und Klimapolitik- Stellschrauben der Energiewende- Zukunftsfähigkeit: Praxis in Quartieren und Gebäuden- smart + transparent = effizient + gut?- Wärme- und Kältewende in der energiewirtschaftlichen Praxis- Sektorenkopplung, Netze, Mobilität- neues Denken - Neues denken!Pressekontakt:Robert VolkhausenEUMB Pöschk GmbH & Co. KGTel: (030) 2014 308 -26presse@energietage.deBild- & Pressematerial: presse.energietage.deOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuell