Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel bringen Herausforderungen für Lebensmittelhersteller

Berlin (ots) - Die Bezeichnung "Vegetarische Salami" gehört baldder Vergangenheit an, "Vegane Currywurst" hingegen nicht. DieDeutsche Lebensmittelbuch-Kommission (DLMBK) hat die "Leitsätze fürvegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmittelntierischen Ursprungs" veröffentlicht, die nach Auffassung des Bundesfür Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) zu einigenHerausforderungen für die produzierende Wirtschaft aber auch für dieVerbraucher führen werden.Dr. Sieglinde Stähle aus der Wissenschaftlichen Leitung des BLLund für die Wirtschaft auch Mitglied in der DLMBK erklärt: "Veganeund vegetarische Produkte liegen im Trend, und die wachsende Zahlderer, die kein oder selten Fleisch essen, möchten auch auf einegewisse Vielfalt zurückgreifen. Wichtig ist aber, dass keiner durchdie Bezeichnungen irregeführt wird. Deshalb stand die Frage im Raum,ob die gängige Praxis, solche 'Ersatzprodukte' auch analog zu denvertrauten Fleisch- und Wurstwaren, denen sie nachgebildet sind, zubezeichnen, hilfreich oder verwirrend ist und ob solche Bezeichnungennicht dem 'Original' vorbehalten sein sollten. Letztendlich hat dieKommission in Form eines abgestuften Kennzeichnungskonzepts inAbhängigkeit von der Ähnlichkeit zwischen Fleischerzeugnissen undderen Analogen einen Kompromiss gefunden - ein Teil der Bezeichnungenist tabu, ein Teil kann beibehalten werden, während andere eineUmschreibung tragen müssen."Konkret sieht der Leitsatz vor,- dass Bezeichnungen, die in Anlehnung an spezielle gewachseneFleischteilstücke wie "Schinken" erfolgen, künftig nicht mehrverwendet werden sollen,- dass Bezeichnungen in Anlehnung an geschnittene Fleischstückewie beispielsweise "Schnitzel" sowie an Lebensmittel auszerkleinertem Fleisch wie "Frikadellen" verwendet werden können,- dass Bezeichnungen für Kategorien von Wurstwaren, z. B."Streichwurst" oder "Bratwurst" weiterhin üblich sind,- dass Bezeichnungen für spezifische Wurstwaren wie "Lyoner","Salami", "Leberwurst" wiederum zukünftig nicht mehr verwendetwerden sollten und wenn, dann nur in beschreibender Form wie"Typ Salami" oder "nach Art Salami".Wichtig ist bei der Beurteilung, dass bei den so bezeichnetenProdukten laut Leitsätzen eine weitgehende oder zumindesthinreichende sensorische Ähnlichkeit zum in Bezug genommenenLebensmittel tierischen Ursprungs besteht, insbesondere in Aussehen,Geruch, Geschmack und Konsistenz. Dr. Stähle betont: "Die Abstufungensind bewusst gewählt, aber dennoch wird schon beim Lesen klar, dassdie Unterscheidungen nicht auf Anhieb deutlich sind, weshalb dasKonzept erklärungsbedürftig ist und hier noch viel Informationsarbeitbetrieben werden muss. Zum einen für die sehr heterogeneAnbieterseite und die Hersteller, die wissen müssen, wie siebestimmte Produkte künftig leitsatzkonform bezeichnen, zum anderenaber auch für die Kunden, die demnächst das "vegetarischeSojaerzeugnis nach Lyoner Art" kaufen."Die "Leitsätze für vegane und vegetarische Lebensmittel mitÄhnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs" gebenausschließlich Hinweise zur Kennzeichnung für Lebensmittel, die inihrer Beschaffenheit und Sensorik solchen mit tierischen Zutatenähnlich sind und enthalten keine neuen Anforderungen an dieZusammensetzung veganer oder vegetarischer Lebensmittel. Für dieDefinition "vegetarisch" und "vegan" gibt es bereits seit April 2016auf Grundlage eines Beschlusses der damaligenVerbraucherschutzministerkonferenz einheitliche und klare Kriterien,die nicht nur den Lebensmittelherstellern Rechtssicherheit bieten,sondern vor allem für Verbraucher eine gute und verlässlicheGrundlage zur Orientierung sind. Diese maßgeblichenBegriffsbestimmung sind unverändert in die neuen Leitsätzeeingegangen, die von allen Interessierten auf der Website derDeutschen Lebensmittelbuch-Kommission(www.deutsche-lebensmittelbuch-kommission.de) eingesehen werdenkönnen.