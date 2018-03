Leitlinie zur Neuroborreliose kann in Kraft treten - Einstweilige Verfügung aufgehoben - Entscheidung zum Wohl der Patienten

Berlin (ots) - Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) darfihre medizinische Leitlinie Neuroborreliose in der vorgesehenen Formveröffentlichen. Dies hat das Landgericht Berlin am 12. März inseinem schriftlichen Urteil bestätigt. Der im Dezember durch eineEinstweilige Verfügung erwirkte Stopp der Leitlinie stellt eineneinmaligen Vorgang dar:Über drei Jahre lang hatten 25 Organisationen, darunter auch dasRobert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, an der Leitliniegearbeitet. Gemeinsam haben sie die aktuellen Diagnostik- undBehandlungsleitlinien dieser Erkrankung des Nervensystems nach einemZeckenstich recherchiert, fachlich in Konferenzen diskutiert und indemokratischen Abstimmungsprozessen unter Moderation derArbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen MedizinischenFachgesellschaften über die aktuell bestmöglichen Empfehlungenabgestimmt. Die Deutsche Borreliose-Gesellschaft e.V. und derBorreliose und FSME Bund Deutschland e.V. wollten sich demwissenschaftlich begründeten Mehrheitsvotum, vor allem zur späten,chronischen Form der Borreliose, nicht anschließen und hattenSondervoten verfasst, die als Dissensberichte im Leitlinienreportveröffentlicht werden sollten. Diese Platzierung war denOrganisationen nicht prominent genug, sie hatten eine Publikation inder Leitlinie selbst im Auge. Aus diesem Grund hatten sie dasLandgericht Berlin angerufen, das im Dezember mit einer EinstweiligenVerfügung die Publikation der Leitlinie vorerst untersagte. Mit demaktuellen Urteil wird nicht nur die gegen die DGN ergangeneEinstweilige Verfügung aufgehoben, sondern auch der Antrag der zweiOrganisationen, die Sondervoten in den Leitlinientext aufzunehmen,zurückgewiesen. Die DGN als federführende Fachgesellschaft wird dieLeitlinie nun in ihrer ursprünglichen Version veröffentlichen.Zur Pressemitteilung: www.dgn.org/pressemitteilungenPressekontakt:Fachlicher KontaktProfessor Dr. med. Sebastian RauerNeurologische Universitätsklinik FreiburgTel.: +49 (0)761 270 53070 oder +49 (0)761 270 50010E-Mail: sebastian.rauer@uniklinik-freiburg.dePressestelle der Deutschen Gesellschaft für Neurologiec/o albertZWEI media GmbH, Oettingenstraße 25, 80538 MünchenTel.: +49 (0)89 46148622, Fax: +49 (0)89 46148625Pressesprecher: Prof. Dr. med. Hans-Christoph Diener, EssenE-Mail: presse@dgn.orgOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für Neurologie, übermittelt durch news aktuell