Leitfaden zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten: ICOM Deutschland begrüßt die Veröffentlichung und bietet Mitarbeit an

Berlin (ots) - ICOM Deutschland befürwortet alle Aktivitäten,durch die Museen bestärkt werden, den kolonialen Kontext ihrerSammlungen aufzuarbeiten. Den vom Deutschen Museumsbundveröffentlichten Leitfaden wertet ICOM Deutschland daher einen erstenAnsatz, die Komplexität der Thematik zusammenzufassen undHandlungsebenen vorzuschlagen.Der Vorstand von ICOM Deutschland, dem nationalen Komitee desInternationalen Museumsrates (ICOM), stimmt dem Anliegen desDeutschen Museumsbundes (DMB) grundsätzlich zu, die hiesigeMuseumslandschaft für die kolonialen Kontexte von Sammlungen zusensibilisieren und deren Aufarbeitung mittels eines Leitfadens zuunterstützen."Die Museen sind dem Museumsbund, insbesondere Wiebke Ahrndt undihrer Arbeitsgruppe dankbar, dass sie für Deutschland den erstenSchritt gewagt und wichtige Aspekte zu einem sehr komplexen Themazusammengetragen haben", würdigt Beate Reifenscheid, Präsidentin vonICOM Deutschland, den vorgelegten Leitfaden. "Koloniales Erbe,koloniale Kontexte werden bei ICOM seit vielen Jahren verhandelt, sodass wir Eckart Köhne, dem Präsidenten des DMB, nur beipflichtenkönnen, in einem zweiten Schritt unbedingt die internationaleFachwelt einzubeziehen. In diesem Sinne stehen ICOM und damit ICOMDeutschland für einen vertiefenden Dialog als Gesprächspartnerbereit."Der Internationale Museumsrat ICOM bietet als internationalesMuseumsnetzwerk eine angemessene Plattform für den vom DMBangekündigten Erfahrungsaustausch. Seine Ethischen Richtlinien fürMuseen (ICOM Code of Ethics for Museums), verabschiedet 1986 auf der15. Generalkonferenz in Buenos Aires, sind weltweit anerkannt unddienen als Richtlinie in der Museumsarbeit. Insbesondere der sechsteGrundsatz "Museen arbeiten sowohl mit den Gemeinschaften, aus denenihre Sammlungen stammen, als auch mit denen, welchen sie dienen, engzusammen" betont die Funktion von Museen als Treuhänder undgesellschaftliche Mittler - damit auch in Bezug auf Sammlungen inkolonialem Kontext.Vor allem die themenzentrierten ICOM-Komitees InternationalCommittee for Museums of Ethnography (ICME), International Committeefor Collecting (COMCOL) und International Committee for ExhibitionExchange (ICEE) haben in den zurückliegenden Jahren entsprechendeSchwerpunkte gesetzt. Im Internationalen Museumsrat stehen die Museendes globalen Nordens in Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe mit denMuseen des globalen Südens, die sich in den nationalen Komitees derLänder Afrikas, des Pazifiks und Lateinamerikas sowie in denregionalen Verbünden West African Countries (CIMAO), Asia-Pacific(ICOM ASPAC) und Latin America and Caribbean (ICOM LAC)zusammengeschlossen haben.Darüber hinaus bündelt ICOM in seinen Standing Committees LegalAffairs (LEAC) und Ethics (ETHCOM) weitere internationale Expertise.So hat ICOM zusammen mit der Koordinierungsstelle fürKulturgutverluste in Magdeburg im Jahre 2011 eine Checkliste zuethischen Richtlinien kultureller Eigentumsrechte (Checklist onEthics of Cultural Property Ownership) erstellt und bereits im Jahre2006 das Statement "Promoting the use of Mediation in Resolution ofdisputes over the Ownership of objects in Museum Collections"formuliert. Beate Reifenscheid: "Diese Erfahrungen der weltweitenZusammenarbeit bringt ICOM und damit ICOM Deutschland gern in dieweitere wissenschaftliche Auseinandersetzung des Leitfadens zumUmgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten ein."