Ein Leitfaden für Investoren zu Midstream-Öl und -Gas

Der Midstream-Sektor ist Teil der dreigliedrigen Öl- und Gas-Wertschöpfungskette von Unternehmen, die aus Effizienzzwecken zusammenarbeiten. Im Energiebereich nimmt diese Wertschöpfungskette die am Bohrloch (upstream) produzierten Kohlenwasserstoffe und transportiert sie (midstream) zum Endverbraucher (downstream). Die Aufgaben der Midstream-Industrie umfassen Transport, Verarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Kohlenwasserstoffen wie Erdgas, Öl und flüssigem Erdgas (NGLs). Jeder dieser Energierohstoffe hat seine eigenen Midstream-Vermögenswerte, die darauf abzielen, den Wert jedes Barrels, das aus dem Boden kommt, zu maximieren.

Der Midstream-Sektor ist nicht nur ein wichtiger Sektor, um den Infrastrukturbedarf der Öl- und Gasindustrie zu decken, sondern er ist auch für die Investoren interessant. Midstream-Aktien nutzen ihre entscheidende Rolle im Energiesektor, um viel Cashflow zu generieren, was ihnen die Möglichkeit gibt, hohe Dividenden zu zahlen. Deshalb sollten sich Einkommensinvestoren diese wichtige Branche genauer ansehen.

Der Midstream-Öl- und -Gassektor

Der Midstream-Sektor spielt eine wichtige Rolle in der Öl- und Gasindustrie, indem er den Transport und die Umwandlung von Rohkohlenwasserstoffen aus einer Bohrung in brauchbare Materialien für Raffinerien und petrochemische Anlagen gewährleistet. Der Midstream-Sektor besteht aus drei Hauptkomponenten: Erfassung und Verarbeitung, Transport sowie Lagerung und Logistik.

Es beginnt alles an einem Bohrloch. Nach einer Bohrung baut ein Öl- und Gasunternehmen (oder ein Dritter) oft eine Pipeline, in der die aus diesen und anderen Bohrungen gewonnenen Rohkohlenwasserstoffe gesammelt werden. Diese fließen dann in eine zentrale Anlage, die die verschiedenen Kohlenwasserstoffe speichert, verarbeitet und trennt. Anschließend werden die aufbereiteten Flüssigkeiten per Pipeline, Lkw, Tankwagen und Bahn weiter zur Lagerung und Verarbeitung transportiert, bevor sie schließlich ihren nachgelagerten Bestimmungsort erreichen.

Im Midstream-Bereich sind verschiedene Arten von Unternehmen tätig: integrierte Ölunternehmen, gesponsorte Midstream-Unternehmen und unabhängige Midstream-Unternehmen. Integrierte Ölunternehmen agieren über den gesamten Wertschöpfungsstrom des Energiemarktes hinweg – auch im Midstream-Bereich –, um den Wert jedes produzierten Barrels zu maximieren. Neben den integrierten Ölunternehmen gibt es auch zwei Arten von „reinen“ Midstream-Unternehmen. Einige Öl- und Gasproduzenten haben separate, börsennotierte Midstream-Unternehmen gegründet, die entlang der gesamten Midstream-Wertschöpfungskette tätig sind und die Bedürfnisse der Mutterunternehmen sowie von Drittkunden erfüllen. Unabhängige Unternehmen schließen die Lücken, indem sie Dienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten erbringen, die Zugang zu Midstream-Anlagen benötigen.

Welche Schritte gibt es in den Wertschöpfungsketten von Öl und Gas?

Die Ergebnisse einer Bohrung fließen über drei verschiedene Wertschöpfungsketten: jeweils eine für Öl, Erdgas und NGLs. Öl, ein Gemisch aus Erdgas und NGLs, und Wasser fließen aus einem Förderbrunnen und werden getrennt. Dabei trennt man das Öl und Wasser vom Erdgas-NGL-Gemisch. Midstream-Unternehmen pumpen das Wasser dann entweder in einen Entsorgungsbrunnen oder recyceln es, während Öl, Erdgas und NGLs ihre jeweiligen Wertschöpfungsketten durchlaufen.

Die Ölwertschöpfungskette beginnt damit, dass Rohöl in Sammeltanks fließt. Anschließend gelangt es per Tankwagen, Lkw oder Sammelrohr zu einer externen Lager- und Mischanlage. Von dort aus transportiert eine Pipeline, ein Lkw, ein Bahnwaggon oder Tankwagen das Rohöl zu einem größeren Lagerort, beispielsweise dem Hauptdrehkreuz der Vereinigten Staaten in Cushing, Oklahoma, und weiter zur Verarbeitung in einem Lagertank in einer Raffinerie. Nachdem sie raffiniert wurden, werden die einzelnen Produkte per Tankwagen, Lastwagen oder Pipeline zu Endverbrauchern wie Tankstellen transportiert.

Ebenso fließen Erdgas und NGLs vom Bohrloch über Sammelpipelines zu einer Verarbeitungsanlage, die Methangas aus dem NGL-Strom heraustrennt. Von dort aus trennen sich die Erdgas- und Roh-NGLs und durchlaufen ihre jeweiligen Wertschöpfungsketten.

Erdgas fließt durch Transportleitungen zu Erdgasspeichern, die sich in der Regel in unterirdischen Salzkavernen oder ausgebeuteten Gasbohrungen befinden. Bei Bedarf wird es entweder in ein Erdgasverteilsystem eingespeist, das es an Endverbraucher wie Privathaushalte und Unternehmen weiterleitet, oder in eine Flüssiggasanlage (LNG), damit es verflüssigt und in Überseemärkte transportiert werden kann.

NGLs gehen unterdessen von einer Verarbeitungsanlage zu einem Fraktionierungskomplex über, der sie dann in verschiedene Produkte wie Ethan, Butan, Propan und Erdgas trennt. Diese Flüssigkeiten werden dann per Pipeline oder Lkw zu den Lagereinrichtungen transportiert, bevor sie zu Endverbrauchern wie petrochemischen Anlagen, deinem Hinterhofgrill oder in ein Exportterminal gelangen.

Wie Midstream-Unternehmen Geld verdienen

Midstream-Unternehmen haben die Möglichkeit, an jedem Glied der Öl-, Gas- und NGL-Wertschöpfungskette Geld zu verdienen und Einnahmen über drei Hauptwege zu erzielen: Gebühren, regulierte Tarife und rohstoffbasierte Margen. Jeder Teil der Kette funktioniert dabei etwas anders.

So ist beispielsweise das Nutzen von Pipelines in der Regel kostenpflichtig. Die Öl- und Gasproduzenten schließen einen langfristigen Vertrag mit einem Midstream-Unternehmen ab, entweder einem von ihnen kontrollierten oder einem Dritten, das dann ein Sammelsystem zur Unterstützung zukünftiger Bohrungen aufbaut. Der Hersteller zahlt eine Gebühr für jedes Barrel, das durch das System fließt, ähnlich wie ein Fahrer, der eine Maut bezahlt, um über eine Brücke zu fahren. Auch Lagereinrichtungen erheben in der Regel Gebühren für den genutzten Raum, ähnlich wie bei gebührenpflichtigen Parkplätzen oder einer öffentlichen Garage.

Langstrecken-Pipelines, die Staatsgrenzen überschreiten, sogenannte Interstate Pipelines, verlangen in der Regel regulierte Tarife, d. h. Gebühren, die von der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) in den USA festgelegt werden, um sicherzustellen, dass Pipelineunternehmen ihre Monopolstellung nicht nutzen, um ihre Dienstleistungen zu verteuern. In vielerlei Hinsicht ist das Pipelinesystem der USA vergleichbar mit einer Mautstraße, da die Pipelines höhere Gebühren erheben, je weiter das Öl und Gas das Netz durchfließt.

Schließlich erzielt ein Midstream-Unternehmen eine rohstoffbezogene Marge, die auf der Differenz zwischen dem Preis der Rohware und dem raffinierten Produkt basiert. Das passiert, wenn ein Midstream-Unternehmen das Erdgas und das NGL-Gemisch von einem Produzenten kauft und es dann in die verschiedenen NGL-Komponenten wie Ethan und Propan trennt, um es dann für einen höheren Wert zu verkaufen. Daher berechnen beispielsweise Verarbeitungs- und Fraktionierungseinrichtungen oft margenabhängige Gebühren. Obwohl Midstream-Unternehmen, die mit einer Margenstruktur arbeiten, in Zeiten hoher Rohstoffpreise mehr Geld verdienen können, ist ihr Cashflow viel volatiler als bei Unternehmen, die nach gebührenbasierten Verträgen oder regulierten Tarifen zu arbeiten.

Die verschiedenen Arten von Midstream-Aktien

Midstream-Unternehmen gibt es in allen Formen und Ausprägungen. Einige Midstream-Unternehmen setzen nur auf die Sammlung und Verarbeitung von Vermögenswerten, die den öl- und gasproduzierenden Mutterunternehmen gehören, oder konzentrieren sich auf eine bestimmte Ware oder einen Teil der Midstream-Kette. Andere agieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Midstream-Unternehmen können auch aus steuerlicher Sicht unterschiedliche Strukturen haben. Einige haben sich für die Gesellschaftsform einer Master Limited Partnership (MLP) entschieden, die auf Unternehmensebene keine Umsatzsteuern zahlt. Im Gegenzug müssen MLPs 90 % ihrer zu versteuernden Einnahmen an ihre Partner ausschütten, die auf diese Erträge Personensteuern zahlen. Andere Midstream-Unternehmen wählen eine traditionelle C-Corp-Struktur, wie die meisten börsennotierten Unternehmen. Das heißt, diese Unternehmen zahlen Einkommenssteuern auf Unternehmensebene und auch ihre Investoren zahlen Steuern auf die erhaltenen Dividenden.

Für die Investoren ist es wichtig, die Struktur eines Midstream-Unternehmens zu kennen, da MLPs nicht dasselbe wie eine Aktiengesellschaft sind.

Die zehn größten Midstream-Öl- und Gasunternehmen

Derzeit sind rund 70 börsennotierte, Midstream-Öl- und Gasunternehmen in ganz Nordamerika tätig. Die zehn nach Unternehmenswert größten sind unten aufgeführt:

DIVIDENDENRENDITE UND UNTERNEHMENSWERT PER 20.11. 2018. DATENQUELLE: GOOGLE FINANCE UND YCHARTS.

Wie die Tabelle zeigt, zahlen die meisten der auf dieser Liste aufgeführten Unternehmen überdimensionale Dividenden, weshalb Einkommensinvestoren tendenziell zum Midstream-Bereich tendieren. Für die Investoren ist es jedoch wichtig, vor dem Kauf mehr als nur die Rendite eines Midstream-Unternehmens zu ermitteln. Hier ist ein detaillierter Blick auf drei Namen aus dieser Liste, um einen Einblick in den Sektor zu geben.

Enbridge: Das größte Energie-Midstream-Unternehmen Nordamerikas

Enbridge betreibt das längste und modernste Öl- und Flüssigkeitstransportnetz der Welt mit mehr als 17.000 Meilen Pipelines. Sein Hauptsystem bewegt durchschnittlich 2,9 Mio. Barrel Öl pro Tag und transportiert 28 % des in Nordamerika produzierten Rohöls.

Darüber hinaus ist Enbridge führend beim Transport, der Sammlung, Verarbeitung und Speicherung von Erdgas. Das Unternehmen transportiert 22 % des in Nordamerika verbrauchten Gases durch 65.800 Meilen Sammelleitungen, 25.500 Meilen Langstreckenleitungen und 101.700 Meilen Verteilungsleitungen, die mit 3,7 Mio. Kunden in Kanada und im Staat New York verbunden sind, was es zu einem echten End-to-End-Netzwerk macht.

Enbridge erwirtschaftet den größten Teil seines Geldes mit dem Transport von Öl und Flüssigkeiten, wobei 50 % seines Gewinns 2017 aus diesem Segment stammten, obwohl dieser Anteil aufgrund der jüngsten Übernahme von Spectra Energy durch das Unternehmen gesunken ist. Im Jahr 2015 betrug er noch mehr als 75 %. Der Gastransport und Midstream-Dienstleistungen machen rund 30 % des Ergebnisses aus, während der Rest auf das Strom- und Gasversorgungsgeschäft entfällt. Da ein großer Teil der Vermögenswerte von Enbridge Pipelines oder ähnliche Vermögenswerte sind, versorgen gebührenbasierte Vereinbarungen und regulierte Tarife das Unternehmen mit 96 % seines Cashflows und bieten ihm damit eine sehr stabile und vorhersehbare Einnahmequelle.

Die Fähigkeit, einen so stabilen Cashflow zu generieren, gibt Enbridge die Mittel, um eine lukrative Dividende auszuschütten und in Wachstumsprojekte zu investieren. Derzeit erwartet Enbridge, bis 2020 22 Mrd. kanadische Dollar (17,2 Mrd. US-Dollar) in Expansionen zu investieren, die den Gewinn mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10 % steigern sollten, was eine ähnliche Wachstumsrate bei der Dividende zur Folge haben wird. Diese Fähigkeit, hohe Ausschüttungen mit einem hohen Prozentsatz zu erhöhen, positioniert Enbridge, um in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Energy Transfer: Ein diversifizierter Midstream-Gigant

Energy Transfer befindet sich in einem bedeutsamen Prozess des Wandels. Das Unternehmen hat kürzlich die Übernahme seiner MLP-Energy-Transfer-Partner abgeschlossen und damit die volle Kontrolle über deren Vermögenswerte und Cashflows erlangt. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen zwei weitere MLPs, USA Compression Partners (WKN:A1KB0J) und Sunoco (WKN:A12D9G), die einen Teil ihres Cashflows an Energy Transfer ausschütten.

Nach der Fusion ist das neue Energy Transfer ein voll integriertes Midstream-Unternehmen mit Vermögenswerten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Das Erdgasförder- und -aufbereitungsgeschäft umfasst eine Pipeline von 33.000 Meilen sowie umfangreiche Verarbeitungskapazitäten einschließlich rohstoffbasierter und gebührenbasierter Anlagen. Dabei wird das Gas durch eines der größten innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Pipelinenetzwerke in den USA geleitet, wo Festverträge mit laufenden Gebühren 95 % der Einnahmen ausmachen. Inzwischen verfügt Energy Transfer auch über eine erstklassige NGL-Plattform, die NGLs verarbeitet, transportiert, fraktioniert, lagert und exportiert, sowie über ein umfangreiches Rohölgeschäft, einschließlich Langstreckenpipelines, Speicheranlagen und eines Exportterminals.

Schließlich ist das Unternehmen durch die Beteiligung an Sunoco LP Miteigentümer eines der größten Kraftstoffvertriebsunternehmen in den USA, während USA Compression Partners, einer der größten Gasverdichter des Landes, es dem Midstream-Unternehmen ermöglicht, mehr Gas durch seine Pipelines zu transportieren. Insgesamt sind gebührenbasierte Verträge oder regulierte Tarife für rund 90 % der Einnahmen von Energy Transfer verantwortlich.

Energy Transfer erwartet, dass nach Zahlung seiner umfangreichen Ausschüttungen jährlich 2,5 bis 3 Mrd. US-Dollar an überschüssigem Cashflow generiert werden. So erhält das Unternehmen einen erheblichen Teil der Mittel, die es zur Unterstützung seines umfangreichen Expansionsprogramms benötigt. Das Unternehmen verfügt über eine lange Liste von Midstream-Anlagen im Bau, darunter eine wichtige Ölpipeline aus dem schnell wachsenden Perm-Becken, die Erweiterung einer großen NGL-Pipeline und ein Terminal für den Export von Ethan. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer bedeutenden LNG-Exportanlage an der Golfküste. Diese Expansionsprojekte sollen dem Unternehmen den nötigen Schub geben, um seine lukrativen Ausschüttungen in den kommenden Jahren erhöhen zu können.

Cheniere Energy: Ein Experte im Bereich LNG-Exporte

Cheniere Energy ist der führende LNG-Produzent in den USA und verfügt über genügend Kapazitäten im Bau, um bis 2020 zu den fünf größten globalen Produzenten zu gehören. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei LNG-Anlagen an der Golfküste: Sabine Pass und Corpus Christi.

Sabine Pass nahm 2016 den Betrieb auf und machte Cheniere zum ersten Unternehmen, das LNG aus den 48 Staaten des amerikanischen Kernlandes exportiert. Das Unternehmen betreibt derzeit vier Verflüssigungsanlagen oder Züge, die einen Kühlprozess durchführen, bei dem die Temperatur von Erdgas auf minus 260 Grad Celsius sinkt, sodass es zu einer Flüssigkeit wird und sein Volumen 600-fach schrumpft. Cheniere ist dann in der Lage, das LNG in Gastanker zu verladen, damit es auf dem Seeweg zu LNG-Importanlagen im Ausland transportiert werden kann. Von dort aus durchläuft das LNG einen Regasifizierungsprozess, damit es durch Rohrleitungssysteme bis zum Endziel fließen kann.

Cheniere Energy hat derzeit einen weiteren LNG-Zug in Sabine Pass im Bau, der 2019 in Betrieb gehen soll, und einen sechsten in der Entwicklung. Es hat auch zwei in Corpus Christi im Bau, die ebenfalls im nächsten Jahr in Betrieb gehen sollen, und es hat kürzlich mit dem Bau eines dritten Zuges an diesem Standort begonnen. An beiden Standorten besitzt Cheniere genügend Land, um weitere neue Züge zu bauen, die die Kapazität zur Produktion von LNG in Zukunft verdoppeln könnten.

Cheniere Energy verdient den größten Teil seines Geldes, indem es bei langfristigen Verträgen eine Marge einbehält. Das Unternehmen kauft Erdgas auf dem Markt; Pipelines transportieren das Produkt zu seinen Anlagen, einschließlich derjenigen, die es besitzt, sowie solcher, die von Dritten wie Kinder Morgan und Williams Companies betrieben werden, die sie speziell für diesen Zweck gebaut haben. Berechnet wird den Kunden dann eine Gebühr für die Verflüssigung des Gases, wobei 85 bis 95 % der erwarteten Produktion durch langfristige Verträge gesichert sind. Der Cashflow aus diesen Gebühren liefert Cheniere einen Teil des Geldes, das für den weiteren Ausbau des LNG-Imperiums benötigt wird. Das Unternehmen geht davon aus, mit einem Teil des Cashflows aus dem LNG-Geschäft eine Dividende an seine Investoren auszuschütten.

Die Zukunft von Öl und Gas im Midstream-Bereich

So groß der nordamerikanische Midstream-Öl- und Gassektor heute bereits ist – in den kommenden Jahren wird er noch größer werden. Die Interstate Natural Gas Association of America Foundation schätzt, dass Midstream-Unternehmen bis 2035 fast 800 Mrd. US-Dollar oder 44 Mrd. US-Dollar pro Jahr in den Bau von Öl-, Erdgas- und NGL-Midstream-Anlagen investieren müssen, die zur Bedarfsdeckung benötigt werden.

Mehr als die Hälfte dieser Investitionen, d. h. schätzungsweise 417 Mrd. US-Dollar, wird in den Bau neuer Midstream-Infrastrukturen für Erdgas fließen, darunter Sammel- und Transportleitungen, Verarbeitungsanlagen, Speicherkapazitäten und LNG-Exportanlagen. Die Industrie muss auch weitere 32 Mrd. US-Dollar in neue Ölinfrastrukturen investieren, darunter Sammel- und Langstreckenpipelines, Lagertanks und Ausfuhrdocks. Schließlich müssen Midstream-Unternehmen schätzungsweise 53 Mrd. US-Dollar in neue NGL-bezogene Infrastrukturen wie Pipelines, Fraktionierungskapazitäten und Exportanlagen investieren. Diese Prognose deutet darauf hin, dass Midstream-Unternehmen in den nächsten zwei Jahrzehnten ihre Präsenz ausbauen werden. Dieses Wachstum hat das Potenzial, große Werte für ihre Investoren zu schaffen, indem die Unternehmen ihre Dividenden erhöhen.

Warum eine Investition in Midstream-Aktien in deinem Portfolio sinnvoll sein kann

Zwei Faktoren dürften den Midstream-Bereich für Investoren attraktiv machen. Erstens neigen Midstream-Unternehmen dazu, viel Cashflow zu generieren, weil sie einen großen Teil ihrer Einnahmen aus Verträgen oder regulierten Tarifen beziehen. Das macht sie weniger volatil als andere Energieaktien und gibt ihnen die nötige Liquidität, um einige der ertragreichsten Dividenden auf dem Markt zu zahlen.

Der Sektor bietet auch angesichts des prognostizierten Bedarfs an neuen Midstream-Anlagen in Nordamerika ein starkes Wachstum. Da Midstream-Unternehmen diese Vermögenswerte aufbauen, sollten sie ihre Cashflows steigern und dann mehr Geld für Dividendenzahlungen zur Verfügung haben. Dieser wachsende Einnahmenstrom könnte vielen Midstream-Aktien den nötigen Treibstoff liefern, um in den kommenden Jahren die Marktperformance zu übertreffen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Kinder Morgan. The Motley Fool empfiehlt Enbridge, Enterprise Products Partners und ONEOK.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 21.11.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.