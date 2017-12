Der Leiter für Geistiges Eigentum bei Subsea 7 teilt seine Tipps für die Entscheidungsfindung im Bereich geistiges Eigentum mit Oil & Gas IQ

London (ots/PRNewswire) -Die Öl- und Gasindustrie steht seit langem an der Spitze dertechnologischen Innovation, und der Schutz des geistigen Eigentumsist eine wichtige Einnahmequelle im niedrigen Ölpreiskontinuum. Diesich wandelnde Wettbewerbslandschaft der Energiewirtschaft hat dasWachstum bei der Förderung anspruchsvoller Reserven imUpstream-Bereich von Öl und Gas vorangetrieben. Der Schutz desgeistigen Eigentums hat sich direkt auf diese Fortschritteausgewirkt.Im Vorfeld seiner Session auf dem 5. Annual Oil & Gas IP Summitgab Stéphane Bombino, der Intellectual Property Lead (Group) beiSubsea 7 Tipps für die Entscheidungsfindung im Bereich geistigesEigentum."...wesentlich ist die richtige Umgebung zum richtigen Zeitpunkt,damit geistiges Eigentum wertvoll ist, und zwar nicht nur als Schutz,sondern auch als Vorbereitung auf die verschiedenen Schritte, die voneiner Erfindung zu einem kommerziell nützlichen Gegenstand oder Toolführen."Während seines Interviews erläutert er folgende Punkte:- Seine wichtigsten Schritte auf dem Weg zu geistigem Eigentum- Wesentliche Aspekte, die Führungskräfte bei der Entwicklung neuerTool-Strategien in Betracht ziehen sollten- Bereiche, die Probleme beim geistigen Eigentum im Öl- undGas-Sektor verursachen können- Die möglichen Auswirkungen des Niedrigpreiskontinuums bei IhrerVorgehensweise zum Thema geistiges Eigentum- Die Rolle, die der Technologiefortschritt bei der Strategie fürgeistiges Eigentum gespielt hatDas Transkript kann kostenlos heruntergeladen werden:http://bit.ly/OGIPSubsea7Stéphane Bombino wird auf der Jahreshauptversammlung der Oil & GasIP-Community, die vom 24. bis 25. Januar in London stattfinden wird,zusammen mit Branchenführern von BP, Tullow, Statoil, Clyde & Co,Japan Oil, Gas and Metal National Corporation, Sasol Technology,Tenaris und dem Europäischen Patentamt zu diesem Thema sprechen.Für weitere Informationen oder eine Platzreservierung besuchen Siebitte http://bit.ly/2p4psdF, rufen Sie uns an unter+44(0)207-036-1300 oder schreiben Sie uns an enquire@oilandgasiq.com.Pressekontakt:Nishkala Thiru, +44-(0)20-7368-9300, Nishkala.Thiru@iqpc.co.ukDie Presse ist zu diesem wichtigen Branchenforum eingeladen. Einenkostenlosen Presseausweis können Sie per E-Mail bei Nishkala Thiru,Nishkala.Thiru@iqpc.co.uk, beantragen.Original-Content von: Oil and Gas IQ, übermittelt durch news aktuell