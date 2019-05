Leitende Wall Street Investmentbankerin kommt zu Panaxia Pharmaceutical: Orit Freedman Weissman, ehemalige Partnerin bei Goldman Sachs New York, wurde zur Direktorin ernannt

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Dr. Dadi Segal, CEO und Gründer von Panaxia: "Orits umfangreicheErfahrung mit den weltweiten Märkten wird unser Unternehmen dabeiunterstützen, zu einer globalen Organisation zu werden."Lod, Israel (ots/PRNewswire) - Panaxia Pharmaceutical Industries,das größte pharmazeutische Cannabis-Unternehmen in Israel, gab heutebekannt, dass Orit Freedman Weissman, eine der führendenInvestmentbankerinnen an der Wall Street, zur Direktorin bei Panaxiaernannt wurde.Freedman Weissman war zuvor Partnerin bei Goldman Sachs, wo sieinsgesamt 24 Jahre lang unter anderem im Bereich Investmentbankingbeschäftigt war. Sie spezialisiert sich auf Fusionen undAkquisitionen, Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen sowieInvestitionen in private Unternehmen. Sie gründete und leitete dieGoldman Sachs Israel Group und war Mitglied des globalen Beirats vonGoldman Sachs. Orit ist Absolventin der Tel Aviv University LawSchool und hat einen MBA an der Stern School of Business an der NewYork University erworben.Orit Freedman Weissman sagte heute: "Der pharmazeutischeCannabis-Sektor steht meiner Meinung nach großen Wachstumschancengegenüber und hat, global betrachtet, immenses Potenzial. Ich glaubean Panaxia und an die Fähigkeiten dieses Unternehmens, sich aufgrundseines einzigartigen Know-hows und seiner Erfahrungen zu einerführenden Organisation auf dem globalen Markt zu entwickeln. Ich binvom Führungsteam des Unternehmens sehr beeindruckt und freue mich aufunsere Zusammenarbeit, mit dem Ziel, gemeinsam unsere Position aufdem Weltmarkt zu stärken und auszubauen."Dr. Dadi Segal, CEO und Gründer von Panaxia, fügt hinzu, dass "dieTatsache, dass sich Orit unserer Direktorenebene anschließt, dieKapazität, Fähigkeit und das Geschäftspotenzial von Panaxiauntermauert. Orit verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als SeniorConsultant für CEOs, Direktionen und Investoren inbranchenübergreifenden globalen Unternehmen. Ihre umfangreicheErfahrung mit den weltweiten Märkten wird Panaxia dabei unterstützen,zu einer echten globalen Organisation zu werden."Informationen zu Panaxia IsraelPanaxia Israel (www.panaxia.co.il) gehört zurSegal-Unternehmensgruppe, die seit mehr als vier Jahrzehnten bestehtund mittlerweile 600 verschiedene pharmazeutische Produkte herstellt,die in mehr als 30 Ländern vertrieben werden. Panaxia wurde von Dr.Dadi Segal, Dr. Eran Goldberg und Assi Rotbart, LL.b, gegründet undrepräsentiert die Cannabis-Sparte des Konzerns. Die nordamerikanischeNiederlassung des Unternehmens stellt über 60 pharmazeutischeProdukte auf der Basis von medizinischem Cannabis her, daruntersublinguale und oral einzunehmende Tabletten, Öle, Inhalatoren undvieles mehr; diese Präparate helfen Patienten, die anposttraumatischen Belastungsstörungen, Krebs, chronischen Schmerzen,Epilepsie, Anorexie, Verbrennungen und anderen Erkrankungen leiden.Panaxia beschäftigt rund 90 Mitarbeiter und führt selbst alleklinischen Studien durch.Pressekontakt:E-Mail -robyn@panaxiapharmaceutical.com / Tel (305) 933-4646Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822703/Panaxia_Pharmaceutical_Logo.jpgOriginal-Content von: Panaxia Pharmaceutical Industries, übermittelt durch news aktuell