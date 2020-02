Leistungsvergleich: Finanztip nimmt Krankenkassen unter die Lupe

Berlin (ots) - Zu Jahresbeginn stellen sich viele Krankenkassen traditionell neuauf, sie verändern etwa das Leistungsspektrum oder die Höhe des Zusatzbeitrags.Wer dann mit seiner Kasse unzufrieden ist, kann unproblematisch wechseln. WelcheKassen derzeit ein besonders gutes Gesamtpakt bieten, hat jetzt dergemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip ermittelt. Die Experten habeninsgesamt 26 Leistungen von 17 bundesweit tätigen Krankenkassen untersucht.Die allermeisten Leistungen von Krankenkassen sind gleich. Unterschiede gibt esbei Zusatzleistungen, Service und Preis. "Einige Kassen bieten Reiseimpfungen anoder bezahlen die professionelle Zahnreinigung", erklärt Julia Rieder,Versicherungsredakteurin bei Finanztip. "Wem bestimmte Leistungen wichtig sind,der kann durch die Wahl der richtigen Kasse schnell hundert Euro und mehrsparen." Im aktuellen Finanztip-Vergleich boten die IKK Classic und die HEK dasbeste Gesamtpaket an Zusatzleistungen unter 17 bundeweit tätigen Krankenkassenmit einem breiten Leistungsspektrum.IKK Classic und HEK im Finanztip-Vergleich vornDer Beitrag der IKK Classic liegt mit 15,6 Prozent leicht unter dem aktuellenDurchschnitt aller Kassen. "Die IKK Classic war im Bereich Familie besondersstark und zahlt ordentliche Zuschüsse zu Sportkursen, professionellerZahnreinigung oder einer sportmedizinischen Untersuchung", sagt Rieder. DieHanseatische Krankenkasse, kurz HEK, landete im Finanztip-Vergleich knapp hinterder IKK Classic. Sie verlangt ebenfalls einen Beitrag von 15,6 Prozent."Besonders umfassende Leistungen bot die HEK bei Impfungen undKrebsfrüherkennung sowie Vorsorgeuntersuchungen für Kinder."Regionale Krankenkasse kann Alternative seinNeben den bundesweiten Krankenkassen gibt es auch Anbieter, die nur regionalbegrenzt aktiv sind, etwa die AOKs oder BKKs. "Wer gesetzlich versichert ist,darf in jede Kasse eintreten, die in dem Bundesland aktiv ist, in dem derjenigeentweder wohnt oder arbeitet", erklärt Rieder. Unter diesen Krankenkassen kannes durchaus Anbieter geben, die mit den Finanztip-Empfehlungen mithalten können."Es kann sich also lohnen, auch die Leistungen der jeweiligen Krankenkassen vorOrt nochmals zu prüfen."Krankenkassen dürfen niemanden ablehnenEine gesetzliche Krankenkasse darf niemanden ablehnen und der Wechsel isteinfach: Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum Monatsende. "Wer seineKasse wechselt, muss aktuell mindestens 18 Monate bei dieser Kasse bleiben,danach kann wieder gewechselt werden", erklärt Rieder. Ausnahme: Erhöht dieKasse den Zusatzbeitrag, haben Versicherte ein Sonderkündigungsrecht. Ab 2021beträgt die Mindestdauer für Neukunden nur noch 12 Monate.Weitere Informationen:https://www.finanztip.de/gkv/Über FinanztipFinanztip ist der größte unabhängige Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wirwollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zutreffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Dafür recherchiert dieunabhängige Finanztip-Redaktion rund um Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagenjeden Tag die Themen, die für Verbraucher wichtig sind: von Geldanlage,Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise,Recht und Steuern. Das kostenlose Angebot von Finanztip umfasst einenwöchentlichen Newsletter mit mehr als 650.000 Abonnenten sowie eine Website mitmehr als 1.000 Ratgebern zu unterschiedlichsten Themen, die jeden Monat mehr als5 Millionen Mal besucht wird. Darüber hinaus bietet Finanztip einen eigenenYoutube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UC-muQylmRx61Mt6U1oDSEVA) mitmehr als 100.000 Followern und den wöchentlichen Podcast "Auf Geldreise"(https://www.finanztip.de/podcast/auf-geldreise/), der sich speziell an Frauenrichtet. Finanztip ist non Profit: Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondernkomplett in die Finanzbildung von Verbrauchern reinvestiert. So finanziertFinanztip seit 2018 das Schulprojekt finanztip.schule(https://www.finanztip.schule/).Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip), Twitter(https://twitter.com/Finanztip), Instagram(https://www.instagram.com/finanztip/?hl=de) und Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496).Pressekontakt:Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112681/4510723OTS: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHOriginal-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell