Boson Kit, das 2018 mit dem Teach Primary Award ausgezeichnetwurde, kommt bereits in Schulen auf der ganzen Welt zum Einsatz.Primar- und Sekundarschulen in ganz Europa können nun die Lehrmittelfür ihren MINT-Unterricht (Naturwissenschaften, Technik,Ingenieurwesen und Mathematik) erwerben.Boson Kit von DFRobot ist ein Lehrmittel, das eine Reihemodularisierter elektronischer Bausteine für junge Erfinder undMINT-Lehrer bereitstellt. Mehr als 5.000 Schulen auf der ganzen Weltnutzen das Boson Kit bereits seit Juni 2017 als hocheffektivesLernmittel.Boson zerlegt komplizierte Schaltungen in einfache, leichtverständliche Funktionsmodule. Das Kit muss weder codiert nochgelötet und kann ideal als MINT-Lehrmittel im Unterricht eingesetztwerden. Die Ressource ist auch auf Plattformen wie micro:bit undArduino erweiterbar und unterstützt die Programmiersprachen Scratch,MakeCode, JavaScript, Python und C.Boson bietet eine beeindruckende Vielfalt von über 50 Modulen inden Bereichen Eingang, Ausgang, Funktion und Leistung. Die Modulesind nicht nur magnetisch und LEGO-kompatibel, sondern können auch anKlettpads, Schrauben und Whiteboards befestigt werden.FUNKTIONEN- Entwickelt, um die Programmierkenntnisse der Schüler zuverbessern- Geeignet für Kinder ab 8 Jahren- Unterstützt die Interaktion von Ton, Licht und Bewegung;- 12-teilige Tutorials sowohl für Anfänger als auch fürFortgeschrittene.Informationen zu DFRobotDFRobot ist ein Anbieter von Robotik und Open-Source-Hardware, dersich der Entwicklung innovativer, benutzerfreundlicher Produkteverschrieben hat, um einen wichtigen Beitrag zu Lernkultur zuleisten. DFRobot arbeitet mit mehreren Technologieriesen wie Intelund Microsoft zusammen und verfügt über einen Produktkatalog mit über1.000 Komponenten und Widgets, darunter Sensoren, Roboterplattformen,Kommunikationsmodule und 3D-Drucker. DFRobot ist einer ein Vorreiterdes Maker Movement und unterstützt nachdrücklich einen besserenZugang zur Maker-Kultur.