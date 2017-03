Leistungsbulletin von Risen Energy für 2016: Betriebsergebnis ist gegenüber dem Vorjahr um 63,99 % gestiegen

Ningbo, China (ots/PRNewswire) - Risen Energy veröffentlichte einLeistungsbulletin für 2016. Das Bulletin zeigt, dass das Unternehmenim Jahreszeitraum 2016 Betriebseinnahmen von 7,02 Milliarden RMBerzielte, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Anstieg von33,48 % entspricht. Ebenfalls belief sich das Betriebsergebnis auf706,22 Millionen RMB, was im Vergleich zum gleichen Zeitraum imVorjahr einen Anstieg von 63,99 % bedeutet.Die Daten des Finanzberichts zeigen, dass Risen Energy für dengesamten Jahreszeitraum 2016 einen starken Anstieg der Gesamtleistungverzeichnete. Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatzvon 860,04 Millionen RMB - im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einAnstieg von 91,97 % - und erzielte einen Nettogewinn von 694,56Millionen RMB, die auf die Anteilseigner von Aktiengesellschaftenentfallen. Das entspricht 115,44 % mehr gegenüber demVorjahreszeitraum.Bezüglich des starken Leistungsanstiegs wies Risen Energy inseinem Bericht auf zwei Hauptfaktoren hin, die dazu beitrugen: dernachhaltig gestiegene Absatz von Photovoltaikprodukten desUnternehmens im letzten Jahr und die Investition des Unternehmens inden "Luoyang Chaori"-Reformplan.Nach Abschluss des "Luoyang Chaori"-Reformplans verfügt RisenEnergy nun über ein perfektes Photovoltaik-Produktlayout, waseffektiv die integrierten Kosten der Produkte gesenkt hat. Zusätzlichwurden dadurch bis zu einem gewissen Grad die tragendeWettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessert sowie seine Vorteileund Risikoresistenz erhöht.Sowohl Umsätze als auch Gewinne für 2016 haben sich verdoppelt.Wir werden weiterhin verteilte PV-Kraftwerke entwickeln.In den letzten Jahren hat Risen Energy die Entwicklung vonPhotovoltaik-Kraftwerken gefördert und dadurch einen großenDurchbruch erzielt.Risen Energy brachte zur Kenntnis: "Um unseren zahlreichen Kundendie professionellsten Lösungen für One-Stop-Stromerzeugung zu bieten,haben wir eine spezielle Abteilung für verteilte Diensteeingerichtet. Zur gleichen Zeit haben wir unsere Dachanlagen-Projekteeiner strengen Auswahl unterzogen, um die Sicherheit und den stabilenBetrieb der verteilten Projekte sowie die Maximierung derProjektprofite zu garantieren. Die Dächer, für die eine Installationvorgesehen ist, werden gründlich geprüft, um ein entsprechendesDesign zu bieten. Das hilft uns, den präzisesten Winkel für dieInstallation sowie den passendsten Installationsmodus zu finden."Das Unternehmen fährt mit den Worten fort: Risen Energy möchtezukünftig Aufträge von Fachleuten entgegennehmen und seine Arbeitfachkundig verrichten. Wir werden weiterhin die technologischeInnovation unterstützen und werden gemeinsam mit Forschungsteams vonprofessionellen Universitäten verteilte Kraftwerke entwickeln. Wirglauben, dass die verteilten Projekte zukünftig gemeinsam mit derEntwicklung der Produktionstechnologie und der schrittweisenVerbesserung des Finanzsystems in China sicherlich großangelegteingeführt werden. Das wiederum wird unserem Land helfen, Reformenauf Seite der Energieversorgung durchzuführen.Risen Energy Co., LtdE-Mail: marketing@risenenergy.comPressekontakt:Tingting Fen+86-574-5995-3077Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell