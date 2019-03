Leistungsabgabe vom Jinergy HJT-Modul übertrifft 450 W

Finanztrends Video zu



Penang, Malaysia (ots/PRNewswire) -In seiner Rede mit dem Titel Massenproduktionstechnologie fürHeterojunction-Solarmodule (Mass Production Technology ofHeterojunction Solar Modules) erwähnte Dr. Yang, dass gemäß desMooreschen Gesetzes die Kosten der PV-Stromerzeugung erheblich sinkenwerden und sich die Größe des Marktes entsprechend anpassen wird. Vonallen ultra-leistungsstarken Technologien wird HJT aufgrund ihrerspezifischen Vorteile, wie weniger und einfachere Prozesse, keinLID/PID und geringer Temperaturkoeffizient, am wahrscheinlichsten zurMainstream-Technologie der nächsten Generation werden. Die effektiveEnergieausbeute von Jinergys zweiseitigen HJT-Modulen ist etwa 44 %größer als die regulärer Poly-Module.Laut Dr. Liyou Yang beläuft sich die Effizienz derMassenproduktion von Jinergys HJT-Zellen aktuell auf 23,79 % und dieEffizienz neuer experimenteller Zellen auf 24,73 %. DieLeistungsabgabe vom JNHM72 Champion-Modul hat 452,5 W erreicht. Datenvon Jinergys experimentellem Kraftwerk zufolge erzeugt JinergysHJT-Modul im Vergleich zu regulären Modulen mit Erfassungssystem50-70 % mehr Strom.Jinergy ist einer der ersten PV-Hersteller, der HJT-Module inChina kommerzialisiert. Jinergys HJT-Modul hat weltweit das ersteneue IEC-Zertifikat erhalten und wurde bei der DEWA und JPACverzeichnet."Mit Blick auf Energie-Umstrukturierung und Reduzierung vonEinspeisetarifen bietet die zweiseitige Ultra-High-HJT-Technologiedie ideale Lösung, um LCOE zu reduzieren - der weitverbreiteteStandard, um Investitionen in PV-Kraftwerke zu bewerten. Jinergy, dasgerade erst der BNEF-Liste für Tier-1-Solarmodul-Herstellerhinzugefügt wurde, wird weiterhin in F&E für hochmoderne Technologieninvestieren und mit den fortschrittlichsten sowie verlässlichstenProdukten einen Beitrag zum globalen Markt für erneuerbare Energienleisten", so Dr. Yang.Informationen zu JinergyJinergy, der Ökostromsektor der Jinneng Group, einem derstaatlichen Energiekonzerne in China, verfolgt eineTechnologieiterationsstrategie und arbeitet mit drei Generationen vonSpitzentechnologien: Polykristallin, PERC-Monokristallin und HJT.Bis Ende 2018 verfügt Jinergy über eine Gesamtkapazität von 2 GWfür polykristalline, PERC monokristalline und HJT-Module. Im Jahr2017 brachte Jinergy hocheffiziente HJT-Produkte auf den Markt undwird die Produktionskapazität innerhalb von drei Jahren auf eineGW-Größenordnung erweitern.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg(https://mma.prnewswire.com/media/627983/JINERGY_Logo.jpg)Pressekontakt:Yvonne WANGmarketing@jinergy.com+86-354-3058123Original-Content von: Jinneng Clean Energy Technology Ltd., übermittelt durch news aktuell