Leistung und Flexibilität für HPC-Anwendungen: Die skalierbare EonStor GS-Serie von Infortrend

Taipeh, 15. März 2022 (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/global/home?utm_source=EN20220315&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220315PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, bringt seine skalierbare Unified-Storage-Serie EonStor GS für High-Performance-Computing (HPC) auf den Markt. Die skalierbare Serie bietet gerade für Unternehmensanwendungen die Flexibilität, mehrere GS-Systeme für PB-Speicher zu erweitern und gleichzeitig die zufällige und sequentielle Lese-/Schreibleistung zu erhöhen.Beim Begriff HPC denken Anwender sofort an Supercomputer, die massive Daten für Denkfabriken oder Suchmaschinen verarbeiten. Aber tatsächlich sind nicht alle HPCs gleichzeitig Supercomputer. Forschungsinstitute und Unternehmen erkennen allmählich die Vorteile, die HPCs für akademische und industrielle Anwendungen haben können. Ebenso für Bereiche wie Genanalyse, meteorologische Forschung, geologische Strukturanalyse, usw.Als Ergänzung zu HPC spielt die Scale-Out-Funktion des EonStor GS eine entscheidende Rolle. Sie ist auf bis zu vier Systeme skalierbar und ermöglicht die anfängliche Bereitstellung von nur einem einzigen GS U.2-System, das U.2-NVMe-SSDs mit hohen IOPS einsetzt. Mit zunehmender Datenmenge können neue GS U.2-Systeme hinzugefügt werden, um einen Cluster zu bilden, in dem sowohl der Durchsatz als auch die Speicherkapazität erhöht werden können, was komplexere Aufgaben ermöglicht. Für verarbeitete Daten, die archiviert werden können, lassen sich zusätzliche HDD-basierte GS-Einheiten mit PB-Level-Kapazität hinzufügen.Neben hohen IOPS und erweiterbarer Kapazität besteht ein weiterer Vorteil der Skalierbarkeit darin, dass das Single-Namespace-Dateisystem erhalten bleibt. Die Daten/Ordner befinden sich also weiterhin im selben Verzeichnis, so dass keine Einstellungen geändert werden müssen, damit die Ingenieure mit ihren Analysen fortfahren können.„Die skalierbare Unified-Storage-Speicherserie EonStor GS bietet durch die Erweiterung zusätzlicher Einheiten entsprechend der Leistung/den Anforderungen von HPC hervorragende Leistung und PB-Speicherkapazitäten, damit die Institute ihre Arbeit effizient und nahtlos fortsetzen können", so Frank Lee, leitender Direktor für Produktplanung bei Infortrend.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/global/products/gs?utm_source=EN20220315&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220315PR&utm_content=002) und das EonStor GS U.2 NVMe-Modell – GS 4025U (https://www.infortrend.com/global/products/families/gs/4000u?utm_source=EN20220315&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220315PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.