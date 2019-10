Leistenbruch-OPs und Hüftprothesenwechsel: Große Qualitätsunterschiede zwischen Kliniken

Berlin (ots) - Welche Kliniken bei Leistenbruch-OPs im Hinblickauf Komplikationen und Folge-Ereignisse besonders gut abschneiden,macht der AOK-Krankenhausnavigator ab heute für Patienten und Ärztetransparent. Auf Basis des Verfahrens zur "Qualitätssicherung mitRoutinedaten" (QSR) zeigt das Online-Portal die Qualitätsunterschiedezwischen den rund 980 Kliniken in Deutschland, die diesen Eingriffvon 2015 bis 2017 bei knapp 130.000 AOK-Versicherten durchgeführthaben. Es ist das erste Mal, das in Deutschland klinikbezogeneQualitätsdaten zu Leistenbruch-Operationen veröffentlicht werden,denn dieser häufige bauchchirurgische Eingriff wird in dergesetzlichen Qualitätssicherung bisher nicht berücksichtigt.Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen deneinzelnen Krankenhäusern: Im Viertel der Klinken, die am bestenabschneiden, lag die Gesamt-Komplikationsrate bei 5,1 Prozent. ImViertel der Kliniken mit der schlechtesten gemessenenBehandlungsqualität hatten die Patienten dagegen eine deutlich höhereKomplikationsrate von 9,1 Prozent. Im Durchschnitt traten bei 3,8Prozent der Patienten innerhalb von 90 Tagen nach der Leistenbruch-OPchirurgische Komplikationen auf. Bei 3,4 Prozent gab es einenerneuten Leistenbruch oder chronische Schmerzen im ersten Jahr nachdem Eingriff. "Es lohnt sich, vor einer anstehenden Leistenbruch-OPdie Ergebnisse der Kliniken in der Umgebung zu vergleichen", sagtMartin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. "Dasgilt auch für eine Reihe weiterer Behandlungen, zu denenQSR-Bewertungen und Fallzahlen im Krankenhausnavigator abrufbar sind.Wir bieten Betroffenen und Behandlern mit unserem Navigator eineeinzigartige Orientierungshilfe, die über die gesetzlicheQualitätssicherung hinausgeht."Hüftprothesenwechsel: Viele Kliniken mit wenigen OPsNeu sind im Navigator auch Qualitätsdaten zuHüftprothesenwechseln. Diese Operation ist deutlichkomplikationsträchtiger als die Erst-Implantation einer Hüftprothese,denn häufig lässt sich das neue Implantat nach dem Entfernen deralten Prothese nicht gut verankern. In die QSR-Bewertung konntenknapp 9.000 AOK-Fälle aus den Jahren 2015 bis 2017 einbezogen werden,die in 169 Kliniken mit mindestens 30 Wechsel-OPs pro Jahr behandeltwurden. Auch hier zeigten sich deutliche Unterschiede in der Qualitätder Behandlung: Im Viertel der Kliniken mit den besten Ergebnissenlag die Rate von ungeplanten Folge-OPs innerhalb eines Jahres nachdem ersten Eingriff bei 10,3 Prozent, im Viertel der schlechtestenKliniken dagegen bei 18,9 Prozent. Auch bei den Sterblichkeitsratenzeigte sich eine große Spanne zwischen den Kliniken (von 0 bis 3,3Prozent). Bemerkenswert ist die hohe Zahl von Kliniken, die dieseschwierige Operation selten durchführen. Wie für viele anderechirurgische Eingriffe gilt jedoch auch für den Wechsel derHüftprothese: "Übung macht den Meister". Da aus statistischen Gründenbei Kliniken mit weniger als 30 OPs bei AOK-Patienten in drei Jahrenkeine klinikindividuelle Qualitätsbewertung erfolgen kann, wird imKrankenhausnavigator besonders darauf hingewiesen, dass dieseKliniken im Durchschnitt erhöhte Komplikationsraten haben."Der Hüftprothesenwechsel ist ein gut planbarer Eingriff, für denman in Ruhe eine geeignete Klinik aussuchen kann", so AOK-VorstandMartin Litsch. "Die Auswertungen des WIdO zeigen, dass sich Patientenbei einer solch komplizierten Operation für eine Klinik mit vielErfahrung und Routine entscheiden sollten."QSR-Verfahren ermöglicht fairen KlinikvergleichDas seit 2002 vom Wissenschaftlichen Institut der AOK entwickelteQSR-Verfahren ermöglicht durch Auswertung von Abrechnungsdaten derKliniken und niedergelassenen Ärzte eine Messung derBehandlungsqualität über den eigentlichen Krankenhausaufenthalthinaus: Berücksichtigt werden auch Komplikationen und Folgeereignissewie Revisions-OPs, die innerhalb eines Jahres nach der Entlassung desPatienten auftreten. Ein aufwändiges statistisches Verfahren, dasunter anderem Alter, Geschlecht und bereits bestehendeGrunderkrankungen der Patienten berücksichtigt, sorgt für einenfairen Vergleich der Kliniken. Das Verfahren zur Qualitätssicherungmit Routinedaten wird unter Beteiligung von Fachexperten derjeweiligen medizinischen Fachgebiete ständig weiterentwickelt undausgebaut.Die Ergebnisse der Datenauswertungen werden automatisch angezeigt,wenn ein Nutzer des Krankenhausnavigators eine der Behandlungeneingibt, zu denen QSR-Daten vorliegen. 