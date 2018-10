Leipziger Weihnachtsmarkt 2018 lockt mit 300 Ständen und vielen Attraktionen (FOTO)

Leipzig (ots) -Der Leipziger Weihnachtsmarkt findet vom 27. November bis 23.Dezember 2018 in verschiedenen Marktbereichen der Innenstadt statt.Seine Tradition reicht bis in das Jahr 1458 zurück. Damit gilt er alszweitältester Weihnachtsmarkt Deutschlands. Wie vor 500 Jahren fügtsich der Leipziger Weihnachtsmarkt auch heute harmonisch in diefaszinierende historische Kulisse der Innenstadt ein. Mit seinen rund300 originell geschmückten Ständen wird er seinem Ruf als einer dergrößten und schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland gerecht.Traditioneller Hauptbereich des Weihnachtsmarktes ist der Markt.Dort befinden sich unter anderem eine 20 Meter hohe Tanne und dieMarktbühne mit ihrem umfangreichen Weihnachtsprogramm. Auf demAugustusplatz bietet ein 38 Meter hohes Riesenrad einen einzigartigenBlick über Leipzig. Im Salzgässchen lädt das historischnachempfundene Etagenkarussell zu einer Fahrt ein. Einer derHöhepunkte des Weihnachtsmarktes wird am 22. Dezember 2018 ab 16 Uhrdie neunte Auflage der Bergparade sein. Beim großenvorweihnachtlichen Bergaufzug aus dem Erzgebirge durchlaufen fünfBergmannskapellen mit ca. 200 Bergmusikern und ca. 450 Uniformträgerndie Innenstadt und spielen dabei traditionelle erzgebirgische Lieder.Die Besucher schätzen vor allem die Kinderfreundlichkeit desLeipziger Weihnachtsmarktes. Ob der Märchenwald auf dem Augustusplatzmit seinen vielen Erlebnisbereichen oder dieWeihnachtsmann-Sprechstunden Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr auf derMarktbühne: In Leipzig kommen die kleinen Besucher auf ihre Kosten.Aber auch für die Großen gibt es neben einem in seiner Vielfalteinzigartigen Warenangebot viele touristische Höhepunkte. Derhistorische Weihnachtsmarkt "Alt Leipzig" bringt den Besuchern aufdem Naschmarkt die Kunst- und Handwerkstraditionen Leipzigs nahe.International geht es auf dem Augustusplatz zu: Dort präsentierensich ein finnisches Dorf mit landestypischem Handwerk undKöstlichkeiten wie Flammlachs und Glögi sowie ein weihnachtliches"Südtiroler Dorf", bei dem die Besucher Schüttelbrot, Kaminwurzen undnatürlich Winzer-Glühwein genießen können.Auf dem Weihnachtsmarkt laden viele Leckereien wie ofenfrischeBrezeln, Pulsnitzer Lebkuchen, Glühwein und Glühbier, LeipzigerStollen, Marillen-Punsch oder die beliebte Feuerzangenbowlenpyramideauf dem Nikolaikirchhof zum Naschen und Verweilen ein. Besondersbegehrt sind der erzgebirgische Weihnachtsschmuck sowie die großeAuswahl an Spielwaren, Keramik und Gewürzen. Der Besucher solltenicht versäumen, den traditionellen Posaunenbläsern zu lauschen, dievom Balkon des Alten Rathauses (Mo-Do 18 Uhr, Fr 18:30 Uhr, Sa-So 13Uhr und 19 Uhr) musizieren. Der weltberühmte Thomanerchor tritt inder Adventszeit mit Konzerten in der Thomaskirche auf.Der Leipziger Weihnachtsmarkt ist Sonntag bis Donnerstagdurchgehend von 10 bis 21 Uhr geöffnet, Freitag bis Samstag von 10bis 22 Uhr. Nachtschwärmern wird Samstag, der 15. Dezember gefallen,denn dann findet erstmals die "Lange Nacht des Weihnachtsmarktes"statt. Alle Stände haben bis 23 Uhr geöffnet. In derTourist-Information (Katharinenstraße 8) ist ein Prospekt des"Leipziger Weihnachtsmarkts" erhältlich, der auch einenInnenstadtplan enthält.Wer Leipzig zur Weihnachtszeit besuchen möchte, kann bei derLeipzig Tourismus und Marketing GmbH das dreitägige Reiseangebot"Weihnachtszauber in Leipzig" buchen. Der Preis beträgt ab 169 Euro(pro Person im DZ). Weitere Informationen und Buchung:www.leipzig.travel/weihnachtszauberZur Historie: Die erste nachweisbare Erwähnung des LeipzigerWeihnachtsmarkts erfolgte im "Leipzigschen Geschichtsbuch" (1714)durch Johann Jacob Vogel: "Anno 1458 hat Churfürst FriedrichMarggraff zu Meissen und Hertzog zu Sachsen den Weynachtsmarcktöffentlich ausgeschrieben und die Stadt wegen der geleisteten treuenDienste so Ihme von dem Rathe und der Bürgerschaft erweisen damitbegnadiget."Pressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PR - TourismusAndreas SchmidtTel.: +49 (0)341 7104-310E-Mail: Presse@ltm-leipzig.deOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell