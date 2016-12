Leipzig würdigt 500 Jahre Reformation: Licht-Performance, Bläserfest, Konzerte und Ausstellungen (FOTO)

Leipzig (ots) -Das Jahr 2017 steht auch in Leipzig im Zeichen desReformationsjubiläums. Hier fand 1519 in der Pleißenburg dieLeipziger Disputation statt, bei der Martin Luther in einemStreitgespräch die Autorität des Papstes anzweifelte. In Leipzigwurden die meisten lutherischen Schriften und evangelischenGesangbücher gedruckt.Mit über 100 Veranstaltungen würdigt Leipzig dasReformationsjubiläum. Die Bandbreite reicht von Ausstellungen überKonzerte, Stadtführungen und kulinarische Angebote. Höhepunkt derFeierlichkeiten ist der "Kirchentag auf dem Weg", der vom 25. bis 28.Mai 2017 unter dem Motto "Leipziger Stadtklang: Musik. Disput.Leben." stattfindet. In dessen Rahmen wird auf dem Markt das70-minütige Open-Air-Spektakel "ZUM LICHT" aufgeführt. An den Abendendes 26. und 27. Mai zeigt es in einer Mischung aus Musik, Video undLicht-Performance historische Ereignisse im Zusammenhang mit derLeipziger Disputation und spannt den Bogen zu aktuellen Themen. Eingroßes Orchester, Chöre, Schauspieler und Tänzer machen die Themender Inszenierung emotional erlebbar. Ein weiterer Höhepunkt ist am27. Mai das Festkonzert des Evangelischen Posaunendienstes mit rund10.000 Blasinstrumenten auf dem Augustusplatz.Weiterhin präsentieren Leipziger Museen hochkarätige Ausstellungenzum Thema Reformation. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt das GRASSI Museumfür Angewandte Kunst "Gedanken Raum geben. Künstler gestalten Räumefür Besinnung". Im Museum der bildenden Künste könnenKunstinteressierte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 dieAusstellung "Lucas Cranach und die Motive der Reformation"besichtigen. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig zeigt ab 12.April 2017 die Schau "Luther im Disput. Leipzig und die Folgen", inder auch originale Luther-Exponate ausgestellt werden.Im "Barthels Hof" kann man ein Familienessen wie zu Luthers Zeitengenießen. Außerdem bietet die Leipzig Erleben GmbH einenStadtrundgang "Auf Luthers Spuren in Leipzig" an. Wer die Regionerkunden möchte, kann sich auf den Lutherweg in Sachsen begeben.Reiseangebote nach Leipzig können bei der Leipzig Tourismus undMarketing GmbH gebucht werden: www.leipzig.travel/reiseangeboteInformationen: www.luther-in-leipzig.dePressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PRAndreas SchmidtAugustusplatz 9, D-04109 LeipzigTel.: +49 (0)341 7104-310, Fax: +49 (0)341 7104-301E-Mail: presse@ltm-leipzig.deInternet: www.leipzig.travel, www.leipzig.deOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell