Berlin (ots) - Zu diesem Fazit kommt Deutschlands zweitgrößteKfz-Direktversicherung, die Verti Versicherung AG, nach Auswertung derregistrierten Hagelschäden aus 2019. Die Anzahl der gemeldeten Hagelschäden beimKfz-Direktversicherer Verti war im Jahr 2019 um 106 Prozent höher als imVorjahr. Dabei verzeichnete Leipzig als Hagelhauptstadt die meisten Schäden,dicht gefolgt von München und Hildesheim. Gleichzeitig waren Kunden von Verti inBerlin, Hamburg und Rostock 2019 vor Hagel am sichersten. Damit lag dieWahrscheinlichkeit in Leipzig von einem Hagelschaden betroffen zu sein circadreimal höher als beispielsweise in Hamburg.Pressekontakt:Verti Versicherung AGChristopher SchummertJunior Referent Corporate Communications & CSRTelefon: +49 3328 449 - 329E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43258/4506181OTS: Verti Versicherung AGOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell