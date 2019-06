Leinsamen regen die Verdauung an (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei leichten Magen-Darm-Beschwerden können auch pflanzlicheArzneien helfen. So werden beispielsweise die Samen der Leinpflanzeals Behandlungsmöglichkeit bei Verstopfung empfohlen, denn sieenthalten Schleimstoffe, die Wasser im Darm binden und das Volumendes Darminhalts vergrößern, wie das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" schreibt. Auf diese Weise regen sie die Verdauung an. Dasfette Leinöl wirkt zudem als Schmiermittel und beschleunigt denWeitertransport des Darminhalts. "Geprüfte Arzneibuchqualität undqualifizierte Beratung gibt es allerdings nur in der Apotheke",betont Dr. Christian Ude, Apotheker aus Darmstadt.Wie Leinsamen quellen auch die Schalen des Indischen Flohsamens imDarm auf und können den Stuhlgang regulieren. Damit haben sie essogar in die medizinischen Leitlinien zum Reizdarmsyndrom und zu derDarmerkrankung Colitis ulcerosa geschafft. Bei Verstopfung regengeschrotete Flohsamen oder reine Samenschalen die Darmtätigkeitintensiver an als ganze Samen.In der Titelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau" gebenExperten Tipps zu Wirkung und Anwendung von Heilpflanzen gegenunterschiedliche Beschwerden - von Rücken- und Gelenkschmerzen überZerrungen und Verstauchungen bis hin zu Depressionen und Demenz.Ausführliche Informationen bietet die "Apotheken Umschau" auch aufihrer Internetseite unterhttps://www.apotheken-umschau.de/heilpflanzen-lexikon.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell