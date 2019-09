Leinen los: es gibt ein Best-of Spezial von... ZWEI HERREN MIT HUND - Der Podcast für Medienmacher! (FOTO)

München (ots) -Zwei Herren mit Hund ist out of Sommerpause!Um den Übergang so geschmeidig wie nur eben möglich zu gestalten,haben sich Koch und Blasberg, Werbe-Ikone und TV-Koryphäe etwasfeines ausgedacht - ein Zusammenschnitt der ersten Staffel dieseshörenswerten Meinungsmanifests.Das gab es so auch noch nicht... Ein Best-of aller Folgen von"ZWEI HERREN MIT HUND" also. Hier ist für jeden was dabei - fürQuereinsteiger, Neueinsteiger und Liebhaber hörbarer Unterhaltung.Womöglich haben die beiden sich noch im Januar diesen Jahres beider ersten Aufnahme ihres eigenen Podcasts nicht träumen lassen, wasjetzt vor ihnen liegt: Ein Best-of aus 15 Folgen vollgepackt mitknallharten Fakten und anekdotenreichen Einblicken in die Medien- undWerbebranche.Und noch weniger hätten sie sich wohl erträumt, dass esihnen einen solchen Spaß machen wird gemeinsame Sache zu machen undsie nun zu einem fest eingespielten Expertenduo avanciert sind.Eins ist sicher: Die Leidenschaft für das eigene Tun steht stetsim Vordergrund - Aber hören Sie am besten einfach selbst rein...Auf iTunes, Spotify oder soundclud: http://ots.de/LRXslhPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell