Leikert: Gleichstellung für Großbritannien in der Übergangsphase nach dem EU-Austritt

Berlin (ots) - Bundestag debattiert Brexit-Übergangsgesetz -Sonderregelung für EinbürgerungenDer Deutsche Bundestag befasst sich am morgigen Freitag in ersterLesung mit dem Brexit-Übergangsgesetz, das für Deutschland denSchritt des Vereinigten Königreichs vom EU-Mitglied in die geplanteÜbergangsphase zwischen dem 30. März 2019 und dem 31. Dezember 2020regelt. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzende der AG Brexit, KatjaLeikert:"Mit dem Brexit-Übergangsgesetz ebnen wir den Weg für dengeplanten Wechsel Großbritanniens in die Übergangsphase, in der esschon nicht mehr in den EU-Organen vertreten sein wird. In dieserZeit, von März 2019 bis Ende 2020, soll sich rechtlich nichtszwischen den EU-Staaten und Großbritannien ändern. Deshalb stellt dasGesetz für diese Zeit Großbritannien den EU-Staaten gleich.Eine Sonderregelung werden wir für diejenigen Briten treffen, diein der Übergangsphase den deutschen Pass beantragen. Sie werden auchdann weiterhin wie EU-Angehörige eingebürgert, wenn ihre Einbürgerungerst nach Ende 2020 erfolgt. Das bedeutet, sie werden ihre britischeStaatsangehörigkeit auch als Deutsche behalten dürfen. Ebensoermöglichen wir deutschen Bürgerinnen und Bürgern, Deutsche zubleiben, wenn sie während der Übergangsphase den britischen Passbeantragen, ihn aber erst nach Ende 2020 tatsächlich erhalten.Damit dieses Gesetz in Kraft tritt, brauchen wir natürlich nochdie Einigung mit den Briten auf einen geregelten EU-Austritt am 29.März. Wir erwarten diese Einigung, sie ist für alle die beste Lösung.Scheitern allerdings die Brexit-Verhandlungen, so wird es auch keineÜbergangsphase geben."