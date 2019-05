Leikert: Europäische Einigung ist eine Erfolgsgeschichte

Berlin (ots) - Europatag ist ein Grund zum FeiernDer 9. Mai wird als Europatag gefeiert. Dazu erklärt diestellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Katja Leikert:"Am Europatag feiern wir die Erfolge der europäischen Einigung.Denn wir können stolz auf das sein, was wir in den letztenJahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben. Niemals in der Geschichte undnirgends auf unserem Planeten haben jemals so viele Menschen in soviel Eintracht und in so viel Wohlstand miteinander gelebt.Der europäische Binnenmarkt hat den europäischen Völkern einen nieda gewesenen wirtschaftlichen Erfolg gebracht, allen voran unsDeutschen.Europa ist aber noch viel mehr als nur eine wirtschaftlicheErfolgsgeschichte: Europa ist eine Wertegemeinschaft. Ihren Kernbilden Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. DieseWertegemeinschaft ist nicht zufällig in Europa entstanden. Sieentstand auf dem Boden unserer christlich-abendländischen Kultur undsie wäre undenkbar ohne die persönliche und unveräußerlicheMenschenwürde, die dem christlichen Menschenbild entspringt.Der Wohlstand und die Freiheit der Europäischen Union haben in den90er Jahren die Völker Osteuropas zurück nach Europa geführt und sogeholfen, die Spaltung unseres Kontinents zu überwinden. EuropasAusstrahlung und Europas Anziehungskraft reichen auch heute weit überdie Grenzen unseres Kontinents hinaus. Darauf können wir stolz sein.Das ist ein Grund zum Feiern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell