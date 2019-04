Leikert: Chaos-Brexit wurde vermieden

Berlin (ots) - Aber die Geduld der Europäer ist endlichIn der Nacht zum Donnerstag haben die EU-Staats- undRegierungschef auf ihrem Sondergipfel in Brüssel die Frist für denAustritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bisEnde Oktober verlängert. Dazu erklärt die StellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert:"Mit der erneuten Fristverlängerung für den Austritt der Britenaus der EU ist der Chaos-Brexit, der an diesem Freitag bevorgestandenhätte, vermieden worden. Damit ist dem zentralen Anliegen derEuropäer Rechnung getragen.Wir geben den Briten nun mehr Zeit, ihre innenpolitische Krise zuüberwinden. Wir zwingen ihnen keine Entscheidung auf, die falsch wäreund beiden Seiten massive Nachteile brächte. Aber die Geduld derEuropäer ist endlich. Wenn das britische Parlament dasAustrittsabkommen nicht bis zur Europawahl am 23. Mai ratifiziert,scheidet Großbritannien Ende Mai ungeregelt aus der EuropäischenUnion aus.Durch die sogenannte flexible Verlängerung haben die Briten esaußerdem in der Hand, die Europäische Union auch früher als EndeOktober zu verlassen. Voraussetzung ist, dass sie demAustrittsabkommen vorher zustimmen.Für uns ist auch wichtig, dass die Europäische Union und diebritische Regierung in einer eigenen Vereinbarung bekräftigen: Dasausgehandelte Austrittsabkommen wird nicht mehr verändert. Lediglichdie Politische Erklärung über die künftigen Beziehungen kann nochergänzt werden.Mit diesem Beschluss bewahrt die Europäische Union die nötige Ruheangesichts der Blockade in London. Zugleich betont sie, dass sierasch eine gute Lösung erwartet. Der Europäische Rat wird sich beiseiner nächsten Sitzung am 20./21. Juni wieder mit dem Brexitbefassen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell