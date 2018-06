Leikert: Beschlüsse von Meseberg stärken Europa

Berlin (ots) - Deutschland und Frankreich beschließenweitreichende ReformagendaDer deutsch-französische Ministerrat hat bei seiner Tagung inMeseberg am gestrigen Dienstag Vorschläge zur Reform der EuropäischenUnion vorgelegt. Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert:"Wir begrüßen die Beschlüsse des deutsch-französischenMinisterrats in Meseberg. Deutschland und Frankreich haben wiedereinmal gezeigt, dass sie Europa voranbringen wollen. Für ein gutesGleichgewicht innerhalb der EU ist die erfolgreichedeutsch-französische Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung.Bei der Migrationspolitik war für uns der Vorrang europäischerLösungen bei zugleich verbesserter Zusammenarbeit zwischen denMitgliedstaaten wichtig. Zu den erfolgversprechenden Ansätzen gehörteine europäische Asylbehörde, welche künftig die Asylverfahren an denEU-Außengrenzen durchführt. Weitere Schritte können beim Treffen dereuropäischen Staats- und Regierungschefs am Sonntag folgen. Dort wirddie Regulierung der Migration neben anderen Reformthemen ganz obenauf der Agenda stehen.In der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wollen wir denGrundstein legen für ein wirkungsvolleres Agieren der EuropäischenUnion auf internationaler Bühne. Dazu gehört ein europäischerSicherheitsrat, der die Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaatenverbessern soll. Außerdem verbinden wir die französische Idee einerInterventionsarmee mit den Strukturen der gemeinsamenEU-Verteidigungspolitik.Um auch zukünftig wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ist eineehrgeizige EU-Handelspolitik richtig. Die Beschlüsse zur Wirtschafts-und Währungsunion, unter anderem die Reduzierung von finanziellenRisiken in den Mitgliedstaaten, werden die Eurozone stabilisieren undEuropa gegen künftige Krisen widerstandsfähiger machen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell