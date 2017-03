Leiharbeiter verdienen 1300 Euro weniger als Beschäftigte insgesamt

BERLIN (dpa-AFX) - Leiharbeitskräfte verdienen etwa 1300 Euro weniger als Beschäftigte insgesamt.



Dies geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Demnach verdienten die 728 000 Leih- oder Zeitarbeitskräfte in Vollzeit Ende 2015 im Schnitt monatlich 1285 Euro brutto weniger als Vollzeitbeschäftigte insgesamt. Diese verdienen insgesamt ein mittleres Gehalt von 3084 Euro brutto. Zudem werden Leiharbeitskräfte besonders häufig im Helferbereich eingesetzt.

In den vergangenen Jahren blieb der Lohnabstand zwischen den Beschäftigten insgesamt und denen in Leiharbeit seit Ende 2013 bei etwa 42 Prozent konstant. Der Abstand in absoluten Zahlen wuchs von 1229 Euro weniger im Jahr 2013 auf den aktuellen Wert.

Linksfraktions-Vize Zimmermann, die die Zahlen angefordert hatte, sagte: "Die Leiharbeit war und ist der Motor der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland." Ein Sprungbrett in ein normales Arbeitsverhältnis sei sie nur für wenige, für die meisten bedeute Leiharbeit dauerhaft Niedriglöhne zu beziehen, schlechte Arbeitsbedingungen zu haben und Beschäftigte zweiter Klasse zu sein. "Viele Normalarbeitsplätze wurden durch Leiharbeit ersetzt."

Am 1. April tritt ein Gesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in Kraft, mit dem Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen unterbunden werden soll. Zimmermann bezeichnete dies als völlig unzureichend./bw/DP/he