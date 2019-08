Leifheit verstärkt Online-Handel und Werbung - Gewinnrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Leifheit":

NASSAU (dpa-AFX) - Der traditionsreiche Haushaltswaren-Hersteller Leifheit setzt bei rückläufigem Gewinn im ersten Halbjahr auf mehr Vertrieb über das Internet und mehr Werbung.



"Die Potenziale im E-Commerce wollen wir konsequenter ausschöpfen, ausgewählte Produktsegmente überarbeiten, unsere Prozesse beschleunigen und zugleich verstärkt in Werbung investieren", teilte Finanzvorstand Ivo Huhmann am Dienstag am Firmenstammsitz in Nassau an der Lahn mit. Die Leifheit AG produziert etwa Wäschespinnen, Bodenwischer und Waagen.

Der Gewinn nach Steuern sank im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 31,5 Prozent auf 3,0 Millionen Euro. Der Umsatz verharrte bei 121,5 Millionen Euro. Die Zahl der Beschäftigten fiel leicht um 1,2 Prozent auf 1119.

Leifheit rechnet nach eigenen Angaben mit einem Umsatzplus von rund drei Prozent im gesamten Jahr 2019. Im Jahr 2018 beliefen sich die Erlöse auf 234,2 Millionen Euro. Das am 11. September 1959 gegründete Unternehmen feiert in diesem Jahr 60. Geburtstag./jaa/DP/men