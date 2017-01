Leifheit: Gute Verkaufszahlen in allen Regionen!

Liebe Leser,

dank eines starken Markengeschäfts hat Leifheit den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 3,6% gesteigert. Die Marken Leifheit und Soehnle haben sich in allen Regionen gut verkauft. Kein Wunder, denn Produkte wie der elektrische Fenstersauger erhalten in Verbrauchertests regelmäßig Bestnoten. Auch der Online-Handel hat das Wachstum unterstützt. Das kleinere Volumengeschäft ist dagegen unerwartet stark geschrumpft. Operatives Ergebnis und Nettogewinn gingen ebenfalls zurück. Verantwortlich war ein negatives Fremdwährungsergebnis.

Osteuropa und der Online-Handel bieten noch reichlich Potenzial

Die Bruttomarge hat sich jedoch aufgrund eines günstigeren Kunden- und Produktmix von 46,9 auf 47,3% verbessert. Das Auslandsgeschäft wuchs um 9,4% auf 105,1 Mio €. Wachstumstreiber war zwar Osteuropa. Die höchsten Umsatzbeiträge lieferten aber Italien, Belgien und Skandinavien. In Deutschland ging der Umsatz um 3,5% zurück. Der Grund: Ein Großkunde aus dem Versandhandel hatte sein Auslieferungslager nach Luxemburg verlagert, sodass ein Teil des Umsatzes dorthin verschoben wurde.

Die Erwartungen an das Gesamtjahr wurden etwas gedämpft. Der Umsatz dürfte eher um 3% als um 4% gewachsen sein. Für das operative Ergebnis wurden wegen des Fremdwährungseffekts nur noch 21 bis 22 Mio € in Aussicht gestellt. In diesem Jahr könnte ein neues Gerät zur Pflege von Holzböden für einen kräftigen Umsatz- und Ergebnisschub sorgen. Zudem bieten Osteuropa und der Online-Handel noch reichlich Potenzial.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse