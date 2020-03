Leifheit-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Leifheit":

Aufgrund der Konjunkturspritzen von Notenbanken und Regierungen haben sich die Märkte in dieser Woche deutlich erholt. Der deutsche Leitindex DAX und der amerikanische Dow Jones Industrial erzielten starke Kursgewinne und verhalfen zahlreichen Aktien zu einem Comeback. Die Leifheit-Aktie verbesserte sich am Mittwoch und am Donnerstag um fast 17 Prozent und ging gestern mit 18,46 Euro aus dem Handel. Am Freitag wiedersetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



