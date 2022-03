Leifheit Aktie: Schlechte Nachrichten!

An der Heimatbörse Xetra notiert Leifheit per 25.02.2022, 23:06 Uhr bei 25.85 EUR. Leifheit zählt zum Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten".

Nach einem bewährten Schema haben wir Leifheit auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,13 liegt Leifheit unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 139,39 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Leifheit heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 73,77 Punkten, zeigt also an, dass Leifheit überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Leifheit überkauft (Wert: 71,33), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. Zusammen erhält das Leifheit-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Leifheit von 25,85 EUR ist mit -31,01 Prozent Entfernung vom GD200 (37,47 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,47 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -15,16 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Leifheit-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

