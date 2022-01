Leifheit Aktie – Ist es vollbracht?

Leifheit hat in den ersten 9 Monaten mit 11,9% einen deutlichen Zuwachs beim Umsatz erzielt. Zu dieser positiven Entwicklung hat der Heimatmarkt, in dem der Umsatz überproportional um 20% gesteigert werden konnte, wesentlich beigetragen. Aber auch in Zentraleuropa verzeichnete Leifheit eine Umsatzsteigerung von 9,1%, wobei sich neben Skandinavien insbesondere die wichtigen Märkte Frankreich und Italien mit zweistelligen Zuwächsen gut entwickelten.

