Leifheit Aktie: Guter Start!

Gemessen an der Kursreaktion der Aktie in den Stunden nach Veröffentlichung der neuen Leifheit-Geschäftszahlen kamen diese durchaus gut an. Konkret: Leifheit meldete einen „guten Start" in das laufende Geschäftsjahr. Und in der Tat: Der Umsatz konnte im 1. Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreswert um 6,8% auf 68,7 Mio. Euro gesteigert werden. Und auch beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging



