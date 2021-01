Leifheit Aktie: Coronabedingter Wachstumskurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Leifheit":

Leifheit hat im 3. Quartal den Wachstumskurs fortgesetzt und in den ersten 9 Monaten den Umsatz um 13,9% gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auf 14,4 Mio € mehr als verdoppelt.

Das Ergebniswachstum basierte einerseits auf der Umsetzung der Scaling Up Success Wachstumsstrategie. Andererseits verbesserte sich die Bruttomarge um 1,9 Prozentpunkte auf 44,7%, was in Kombination mit einem strikten Kostenmanagement



