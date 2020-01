Leidos: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

An der Börse New York notiert die Aktie Leidos am 01.01.2020, 15:04 Uhr, mit dem Kurs von 97.95 USD. Die Aktie der Leidos wird dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugeordnet.

Die Aussichten für Leidos haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Leidos liegt mit einer Dividendenrendite von 1,39 Prozent aktuell nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 1,42, wodurch sich eine Differenz von -0,03 Prozent zur Leidos-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Leidos derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 83,14 USD, womit der Kurs der Aktie (97,89 USD) um +17,74 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 91,28 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,24 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Leidos mit einem Wert von 17,03 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 159,46 , womit sich ein Abstand von 89 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.