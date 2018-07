Leidos: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie Leidos stehen per 24.07.2018 63,22 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Leidos zählt zum Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".Unsere Analysten haben Leidos nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,02 Prozent und liegt damit 0,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Technology Services, 1,4). Die Leidos-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

