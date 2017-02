Leidet Infineon unter dem gescheiterten Deal?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Infineon. Denn wie Ethan Kauder berichtete, haben die Übernahmespekulationen ein jähes Ende gefunden. Die US-Sicherheitsbehörden hatten ihre Bedenken angemeldet. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Infineon und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Kursverluste! Dies waren die ersten Reaktionen, nachdem die Übernahme von Wolfspeed durch den deutschen Halbleiterhersteller Infineon als gescheitert gemeldet wurde. Der Grund: Bedenken der US-amerikanischen Sicherheitsbehörden.

Drei neue Analysteneinschätzungen! Diese erschienen, um die veränderte Situation zu bewerteten. So schlecht sehen diese aber gar nicht aus:

Die NordLB! Analyst Wolfgang Donie meint zwar, dass eine Zustimmung für Infineon auf jeden Fall besser gewesen wäre, doch das Geschäftsmodell des Halbleiterherstellers bleibe intakt. Die Einstufung bleibt deshalb unverändert.

Die Citigroup! Auch für Analyst Amit Harchandani bleibt alles beim Alten, denn die mögliche Übernahme war nicht in seinen Einschätzungen reflektiert worden. Negativ sei aber, dass Infineon nun eine Einmalzahlung in Höhe von 12,5 Millionen Euro leisten muss.

Independent Research! Analyst Markus Friebel beschäftigt sich mit der Rolle des US-Kontrollausschusses, der ja theoretisch auch verhindern könnte, dass Infineon selbst das Ziel einer Übernahme wird.

Ethan Kauder hat die neue Analystenempfehlungen am 20. Februar zusammengefasst:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Citigroup: „Buy“ – 20,00 Euro (+17 %)

Independent Research: „Halten“ – 18,00 Euro (+5 %)

NordLB: „Halten“ – 16,50 Euro (-3 %)

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

