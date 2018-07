Bonn (ots) -Im ersten Halbjahr des Jahres 2018 konnte das Bündnis "AktionDeutschland Hilft" rund 8 Millionen Euro Spenden sammeln. Mit demGeld leisten die Hilfsorganisationen des Vereins Hilfe für Menschen,die nach großen humanitären Katastrophen in Not geraten sind.Anstieg der "freien Spenden" für weltweite HilfsprojekteIm Vergleich zum Vorjahr sind vor allem die Spenden für "NothilfeWeltweit" angestiegen. Mit etwa 4,3 Millionen Euro machen dieseGelder 58 Prozent der Gesamtsumme aus. "Für die Not- undKatastrophenhilfe - für die das Bündnis 'Aktion Deutschland Hilft'steht - sind diese Spenden besonders wichtig", erläutert ManuelaRoßbach, geschäftsführender Vorstand. "Im Gegensatz zu Spenden, diefür einen konkreten Zweck oder ein konkretes Land bei uns eingehen,geben uns die sogenannten 'freien Spenden' die Möglichkeit, dort zuhelfen wo der Bedarf am größten ist. Angesicht von 130 MillionenMenschen, die weiterhin weltweit auf humanitäre Hilfe angewiesensind, können wir damit so viel bewirken."Große Solidarität mit den Menschen im JemenKnapp 3,2 Millionen Euro wurden im ersten Halbjahr zweckgebundenan das Bündnis gespendet. Vor allem das Leid der Menschen im Jemenhat die deutsche Bevölkerung zum Spenden an "Aktion DeutschlandHilft" veranlasst: Das Bündnis sammelte 1,4 Millionen Euro für dieVersorgung der rund 22 Millionen Kinder, Frauen und Männer in Not."Nachdem viele Medien über die Hungersnot und die Ausbreitung vonCholera berichtet hatten, sind bei uns viele Spenden fürHilfsmaßnahmen eingegangen", so Roßbach. "Das große Leid der Menschenhat viele Spender berührt und zum solidarischen Handeln bewegt."Mehr regelmäßige Spenden für langfristige Hilfsprojekte VieleDeutsche zeigen ihre Solidarität mittlerweile auch durch regelmäßigeSpenden: Bereits im ersten halben Jahr ist die Zahl der Dauerfördererum 20 Prozent gestiegen. "Die Überweisung eines monatlich festenBetrages ist deswegen so wichtig, weil wir dadurch langfristigeHilfsmaßnahmen ermöglichen können", sagt Roßbach.Trotz allem: Weniger Spenden als 2017Das Gesamtspendenergebnis im ersten Halbjahr liegt allerdings über60 Prozent unter dem Vorjahresergebnis: "Aufgrund der großen Resonanzauf den Spendenaufruf 'Hunger in Afrika' 2017, kamen im erstenHalbjahr des Vorjahres bereits 22,9 Millionen Hilfsgelder zusammen",erklärt Manuela Roßbach. "Der Spendenaufruf im vergangenen Jahr hattezudem große Unterstützung durch die Medien, die über die Not derMenschen berichteten. Auch der Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier hat sich für die Betroffenen eingesetzt."Obwohl auch im ersten Halbjahr 2018 die Not der Menschen, zumBeispiel in Syrien und den Nachbarländern, im Südsudan, im Jemen undin Bangladesch, groß ist, haben die Spendenaufrufe von "AktionDeutschland Hilft" bisher kein vergleichbares Ergebnis erzielenkönnen. "Angesichts der zum Teil bereits seit Jahren andauerndenKrisensituationen in diesen Ländern, sind Hilfsmaßnahmen weiterhinnotwendig. Um diese leisten zu können, benötigen wir weitereSpenden", sagt Roßbach.*alle Zahlen Stand 07/2018 und vorbehaltlich JahresabschlussKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell